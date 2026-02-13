БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Симон Фуркад: Кантен Фион Майе направи перфектна надпревара

от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Днес се справи страхотно, заяви старши треньорът на френския отбор по биатлон по адрес на спечелилия спринта на 10 километра в Милано/Кортина.

симон фуркад
Симон Фуркад смята, че Кантен Фион Майе е направил перфектна надпревара по пътя към златото на 10 километра в спринта на Олимпийските игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Френският биатлонист спечели златното отличие и в смесената щафета на италианска територия.

Пред БНТ старши треньорът на националния отбор на Франция по биатлон при мъжете не скри своите похвали относно представянето на състезателя.

„Днес стартът беше чудесен. Според мен спринтът е най-тежкото състезание за печелене, а Кентен успя да го стори. Той направи перфектна надпревара. Ние знаем, че е силен със ските. Единственото съмнение беше стрелбата от положение легнал. От много време той не беше правил безгрешен старт в това отношение. Заради това, когато той стреля 5/5 от легнало положение, за мен това значеше, че почти си е свършил работата, защото знаем за неговата решителност и мотивация. Знаем за неговото ниво на стрелба. Знаехме, че той може да направи невероятна надпревара, но днес се представи страхотно“, заяви Фуркад.

Вижте интервюто във видеото!

#Симон Фуркад #Кантен Фийон Майе #Милано/Кортина 2026

