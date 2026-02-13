БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

Пенсионните фондове и доходността - депутатите приеха промените на първо четене

Николай Минков
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
случаят петрохан фокус парламента
Двойно ще се увеличи доходността на пенсионните фондове след въвеждането на промени в Кодекса за социално осигуряване, но за сметка на риска. Днес депутатите приеха предложенията на първо четене. Според тях хората ще могат да избират каква доходност да получат. Колкото по-рискова е инвестицията, толкова повече пари носи. Така във втория стълб за задължително допълнително осигуряване, пенсионните фондове ще прилагат избор от три опции - динамичен, балансиран и консервативен фонд. Първоначално хората ще бъдат разпределени автоматично по фондовете на база възрастта си - до 50 години в по-рисков фонд, но те ще могат да коригират това разпределение.

Светла Несторова, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО): "Това, което произтича от този Закон много пряко са две основни неща - едното е, че хората ще могат да избират как да бъдат инвестирани техните спестявания за пенсия, по-консервативно или по-динамично, хората, които се чувстват несигурни могат да продължат да останат в досегашната ситуация на инвестиране, но тези, които искат да получат по-добри резултати срещу спестяванията си ще могат да го направят."

# Народно събрание #пенсионни фондове

Петя Цанкова, БСП за случая "Петрохан": Основната вина е в семейството, но контролът в образованието е бил занижен
Петя Цанкова, БСП за случая "Петрохан": Основната вина е в семейството, но контролът в образованието е бил занижен
Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен
Чете се за: 04:00 мин.
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
15103
Чете се за: 04:45 мин.
Депутатите приеха оставката на председателя на Антикорупципонната комисия Антон Славчев Депутатите приеха оставката на председателя на Антикорупципонната комисия Антон Славчев
Чете се за: 01:20 мин.
НА ЖИВО: Парламентът ще обсъди ратификацията на споразумение с Европейския инвестиционен фонд НА ЖИВО: Парламентът ще обсъди ратификацията на споразумение с Европейския инвестиционен фонд
Чете се за: 01:15 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
22695
Чете се за: 07:47 мин.

БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии" Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €? Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
Чете се за: 06:00 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, прегазил 85-годишна жена в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Оставиха в ареста полицайката, заловена с над 2 кг кокаин
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
