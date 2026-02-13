Пенсионните фондове и доходността - депутатите приеха промените на първо четене

Двойно ще се увеличи доходността на пенсионните фондове след въвеждането на промени в Кодекса за социално осигуряване, но за сметка на риска. Днес депутатите приеха предложенията на първо четене. Според тях хората ще могат да избират каква доходност да получат. Колкото по-рискова е инвестицията, толкова повече пари носи. Така във втория стълб за задължително допълнително осигуряване, пенсионните фондове ще прилагат избор от три опции - динамичен, балансиран и консервативен фонд. Първоначално хората ще бъдат разпределени автоматично по фондовете на база възрастта си - до 50 години в по-рисков фонд, но те ще могат да коригират това разпределение.

Светла Несторова, Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО): "Това, което произтича от този Закон много пряко са две основни неща - едното е, че хората ще могат да избират как да бъдат инвестирани техните спестявания за пенсия, по-консервативно или по-динамично, хората, които се чувстват несигурни могат да продължат да останат в досегашната ситуация на инвестиране, но тези, които искат да получат по-добри резултати срещу спестяванията си ще могат да го направят."