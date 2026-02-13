Опасно лошо време: "Нилс" взе три жертви

Бурята "Нилс", връхлетя Франция, Испания и Португалия и взе три жертви.

Двама души са загинали при преминаването на стихията в Южна Франция. "Нилс" остави там около 900 хиляди домакинства без ток, като половината все още са без електричество.

В Барселона жена е починала при срутването на покрив. За Иберийския полуостров това е осмата буря от началото на годината. В Португалия властите предупредиха, че може да се наложи евакуация заради опасност от наводнения.





