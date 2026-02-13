БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

Опасно лошо време: "Нилс" взе три жертви

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Бурята "Нилс", връхлетя Франция, Испания и Португалия

Опасно лошо време: "Нилс" взе три жертви
Снимка: БТА
Бурята "Нилс", връхлетя Франция, Испания и Португалия и взе три жертви.

Двама души са загинали при преминаването на стихията в Южна Франция. "Нилс" остави там около 900 хиляди домакинства без ток, като половината все още са без електричество.

В Барселона жена е починала при срутването на покрив. За Иберийския полуостров това е осмата буря от началото на годината. В Португалия властите предупредиха, че може да се наложи евакуация заради опасност от наводнения.



#"Нийлс" #Европа #буря

Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен
Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен
Евродепутатът Лена Шилинг: Борбата за климата означава енергийна независимост Евродепутатът Лена Шилинг: Борбата за климата означава енергийна независимост
Чете се за: 10:37 мин.
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
Чете се за: 06:00 мин.
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
Преди Великия пост: Поляци се състезаваха в надяждане с понички Преди Великия пост: Поляци се състезаваха в надяждане с понички
Чете се за: 00:37 мин.
Започва Мюнхенската конференция за сигурност Започва Мюнхенската конференция за сигурност
Чете се за: 01:10 мин.

БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии" Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €? Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 € или 500 €?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На конференцията в Мюнхен: Очаква се ключова реч на Марко Рубио
Чете се за: 06:00 мин.
По света
Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, прегазил 85-годишна жена в...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Оставиха в ареста полицайката, заловена с над 2 кг кокаин
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
