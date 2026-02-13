Виктор Жеков: Липсва ми българско участие и съжалявам, че не овладяхме инерцията

Бащата и дългогодишен треньор на Александра Жекова – Виктор Жеков, беше специален гост в предаването на БНТ „Днес на Игрите“. Специалистът коментира изминалите състезания в дисциплината бордъркрос.

„Даже два пъти гледах надпреварите в бордеркроса. Човек може да научи много. Този спорт ми е много на сърце. Виждат се детайли, свързани с конструкцията на самото трасе, линията на каране и всички фактори, които влияят. Имаше страхотни битки и много интересни състезания. Трасето беше много енергоемко и състезателите трябваше да приложат изключително прецизна техника, за да спечелят", каза той.

„Липсва ми българско участие и съжалявам, че тази инерция, след като приключи, не я овладяхме. Имахме добри състезатели, на които просто трябваше да се помогне, за да продължат напред. Румънците го направиха", добави Жеков.

„България не изостава като потенциал, но ако въобще има инвестиции, те са много малки в сравнение с това, което правят водещите нации по света. Преди години, когато ние започнахме, имахме щастието да имаме сравнително равен старт. В момента нещата са коренно различни. Загубихме много талантливи момчета и момичета, които не успяха да реализират своя талант", смята той.

"Аз съм от 40 години в този спорт. Ако нямаш инфраструктура, няма как да се случат нещата. Това е първото нещо, което трябва да бъде изградено за който и да е спорт и която и да е дисциплина. Трябва да се даде възможност на младите да използват тази инфраструктура, да имат добро образование и да могат да спортуват. Оттам нататък е важно да има ясна перспектива, когато инвестират цялото си време и енергия, да виждат бъдеще. Това са фактори, които действат и функционират навсякъде по света", каза още Жеков.

„Това е състезание и в спорта човек трябва да е готов на всичко. В никакъв случай не съм го преживял негативно – ако беше днес, Сани щеше да има медал. Правилата се промениха в посока безопасност и вече е по-трудно подобни ситуации да се случват. Не съм изпитвал тъга – за мен беше щастие, че съм изминал този път и че сме били във финала и в борбата за подиума“, добави той.

Цялото интервю с Виктор Жеков вижте във видеото!