БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на...
Чете се за: 00:35 мин.
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Виктор Жеков: Липсва ми българско участие и съжалявам, че не овладяхме инерцията

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Бащата и дългогодишен треньор на Александра Жекова коментира пред БНТ случващото се в олимпийския сноуборд.

Виктор Жеков
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бащата и дългогодишен треньор на Александра Жекова – Виктор Жеков, беше специален гост в предаването на БНТ „Днес на Игрите“. Специалистът коментира изминалите състезания в дисциплината бордъркрос.

„Даже два пъти гледах надпреварите в бордеркроса. Човек може да научи много. Този спорт ми е много на сърце. Виждат се детайли, свързани с конструкцията на самото трасе, линията на каране и всички фактори, които влияят. Имаше страхотни битки и много интересни състезания. Трасето беше много енергоемко и състезателите трябваше да приложат изключително прецизна техника, за да спечелят", каза той.

„Липсва ми българско участие и съжалявам, че тази инерция, след като приключи, не я овладяхме. Имахме добри състезатели, на които просто трябваше да се помогне, за да продължат напред. Румънците го направиха", добави Жеков.

„България не изостава като потенциал, но ако въобще има инвестиции, те са много малки в сравнение с това, което правят водещите нации по света. Преди години, когато ние започнахме, имахме щастието да имаме сравнително равен старт. В момента нещата са коренно различни. Загубихме много талантливи момчета и момичета, които не успяха да реализират своя талант", смята той.

"Аз съм от 40 години в този спорт. Ако нямаш инфраструктура, няма как да се случат нещата. Това е първото нещо, което трябва да бъде изградено за който и да е спорт и която и да е дисциплина. Трябва да се даде възможност на младите да използват тази инфраструктура, да имат добро образование и да могат да спортуват. Оттам нататък е важно да има ясна перспектива, когато инвестират цялото си време и енергия, да виждат бъдеще. Това са фактори, които действат и функционират навсякъде по света", каза още Жеков.

„Това е състезание и в спорта човек трябва да е готов на всичко. В никакъв случай не съм го преживял негативно – ако беше днес, Сани щеше да има медал. Правилата се промениха в посока безопасност и вече е по-трудно подобни ситуации да се случват. Не съм изпитвал тъга – за мен беше щастие, че съм изминал този път и че сме били във финала и в борбата за подиума“, добави той.

Цялото интервю с Виктор Жеков вижте във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Виктор Жеков #сноуборд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
4
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
5
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно разследване на случая „Петрохан“
6
От „Продължаваме промяната“ с петиция за международно...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

Истерия по талисмани в Милано/Кортина
Истерия по талисмани в Милано/Кортина
Български журналисти бяха отличени в Милано/Кортина Български журналисти бяха отличени в Милано/Кортина
Чете се за: 04:00 мин.
Димитър Чокоев и Петър Гьошарков: Условията са основното нещо, което липсва в България Димитър Чокоев и Петър Гьошарков: Условията са основното нещо, което липсва в България
Чете се за: 03:00 мин.
Симон Фуркад: Кантен Фион Майе направи перфектна надпревара Симон Фуркад: Кантен Фион Майе направи перфектна надпревара
Чете се за: 01:27 мин.
Йоханес Клаебо пред БНТ: Хората виждат само карането на ските, но всъщност нещата не са само ски Йоханес Клаебо пред БНТ: Хората виждат само карането на ските, но всъщност нещата не са само ски
Чете се за: 01:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
30342
Чете се за: 18:07 мин.

Водещи новини

МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР - Монтана и НПО-то на Калушев
МВР предостави на БНТ документи за учението между ОД на МВР -...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“ БНТ с достъп до показанията на трима от ключовите свидетели по случая „Петрохан“
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му? Следите на Калушев в Краево: Какво знаят местните хора за дейността му?
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“ Скандал и взаимни обвинения в парламента заради случая „Петрохан“
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Остър завой в екологичната политика на Съединените щати
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В бургаския храм „Св. Николай Чудотворец“ отварят два...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ