Кантен Фийон Майе - легендата на френския биатлон

Кантен Фийон Майе е легенда в биатлона. Французинът вече познава вкуса на успеха, а на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо, които стартират на 6 февруари, ще бъде сред главните герои. Той е двукратен олимпийски шампион.

„Казвам се Кантен Фийон Майе, аз съм французин и ще се състезавам в биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Това, което най-много обичам в биатлона, е емоцията. По време на първата ми титла от шампионата на Франция, когато бях на около 13 или 14 години, след като прекосих финалната линия и станах шампион на страната си, чувствата бяха толкова силни, че си казах, че съм готов на всичко необходимо, за да ги изпитам отново“, започна той.

„Това, което прави толкова специални Зимните олимпийски игри за мен, са условията. Студът, снегът и ледът – това характеризира тези спортове“, добави френският биатлонист.

Французинът се върна към Игрите в Пекин през 2022 година, когато спечели два златни медала.

„Няколко грешки по трасето в индивидуалната дисциплина, но бях в отлична форма този ден и пресякох финалната линия – първи златен медал. След това последва и преследването. Условията бяха много тежки в този ден, имаше много вятър и беше наистина студено, но постигнал 20/20 и тази победа все още ме кара да настръхвам. Сбъдната детска мечта.“

„Тези златни медали показват някои невероятни моменти в кариерата ми и искам да ги преживея отново. Независимо дали е победа в индивидуалното състезание или в преследването, или в други дисциплини, или и в двете, ще взема това, което мога да взема“, споделя още Майе.

