Скандални видеозаписи и от козметично студио в Казанлък

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кадрите са били разпространени в специализиран порнографски сайт

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В социалните мрежи изтекоха нови видеа и снимки, този път от студио за лазерна епилация в Казанлък. Кадрите са от 2023 г. и са били разпространени в специализиран порнографски сайт.

Собствениците на студиото не вдигат телефоните си. Излезли са с обръщение в социалните мрежи, в което потвърждават наличието на камера, но твърдят, че не знаят кой я е поставил.

Клиентка заяви пред БНТ, че посещава студиото от 2023 г. и има направени 16 процедури. Сподели, че камера е виждала само на рецепцията.

Друга клиентка, която има извършени над 100 процедури във въпросното студио, разказа, че още с първото си влизане е попитала дали вътре има камери и от персонала са я уверили, че на това място няма как да има камери.

  • "Доверих се на тази жена и съжалявам много. Потресена и унизена съм", допълни тя.

Прокуратурата в Стара Загора се е самосезирала във връзка с медийните публикации за изтеклите записи от козметичното студио и е започнала разследване. Срокът за приключването му е до два месеца.

Вижте повече в прякото включване на Десислава Петкова

#видеозаписи #козметично студио # Казанлък

