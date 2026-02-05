БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Съдът в Свищов ще гледа мерките на двамата задържани за насилие над животни в село Царевец

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

В момента мъжът и жената са в ареста за срок до 72 часа

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Очаква се днес Районният съд в Свищов да гледа мерките за неотклонение на двамата задържани за насилие над животни в село Царевец. В момента мъжът и жената са в ареста за срок до 72 часа. Прокуратурата настоява за постоянното им задържане.

Срещу Детелин Аврамов и Анита Вачкова са повдигнати обвинения за убийство на животни по особено мъчителен начин, както и за разпространение на порнографски материали. Те са се занимавали с престъпната дейност повече от 10 години.

При ареста са открити множество уреди за мъчения, иззети са и над 80 клипа, предназначени за продажба в интернет. Аврамов и Вачкова бяха задържани при акция на ГДБОП, Главна дирекция “Национална полиция” и прокуратурата след сигнал на организация за защита на животните "Кажи".

#село Царевец #свищов #насилие над животни #мярка за неотклонение

Последвайте ни

ТОП 24

Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
1
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
2
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
3
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
4
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...
Неделчо Стойчев, криминален психолог: Пожарът на хижата край Петрохан е свързан с убийството и опит за заличаване на следи
6
Неделчо Стойчев, криминален психолог: Пожарът на хижата край...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
6
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)

Още от: Криминално

Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас
Чете се за: 02:50 мин.
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
5843
Чете се за: 04:22 мин.
Повдигнаха обвинения на задържаните за бруталното насилие над животни в село Царевец Повдигнаха обвинения на задържаните за бруталното насилие над животни в село Царевец
Чете се за: 03:22 мин.
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за убитите мъже? Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за убитите мъже?
Чете се за: 07:57 мин.
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
13651
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Скандални видеозаписи и от козметично студио в Казанлък
Скандални видеозаписи и от козметично студио в Казанлък
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
На второ четене: Депутатите трябва да гласуват промените в Изборния кодекс На второ четене: Депутатите трябва да гласуват промените в Изборния кодекс
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството Случаят "Петрохан": Продължава издирването на трима души, свързани с убийството
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Внимание! Червен код за значителни валежи в областите Смолян и Кърджали Внимание! Червен код за значителни валежи в областите Смолян и Кърджали
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Съдът в Свищов ще гледа мерките на двамата задържани за насилие над...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Преговорите за мир: Втори ден продължават срещите между САЩ,...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ