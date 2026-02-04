По-тежко наказание за сексуални посегателства срещу деца до 10-годишна възраст
Близо 700 регистрирани сигнала за сексуални посегателства срещу деца за две години и половина. 434 са регистрираните сексуални престъпления срещу деца, 64% от пострадалите са до 14 години. В 80 на сто от случаите става въпрос за блудство.
На този фон - правосъдният министър предлага законови промени, свързани с педофилията. На първо място - давността за преследване на престъпления срещу деца да започва да тече от навършване на пълнолетие на жертвата, а не както е сега - от момента на извършването на деянието. Предвижда се още и по-тежко наказание за сексуални посегателства срещу деца до 10-годишна възраст. А именно - лишаване от свобода до 15 години.
Георги Георгиев, министър на правосъдието в оставка: "Даваме повече възможности на съдиите да приложат закона в неговата цялост и неговата строгост от една страна и на последно място - за по-тежките престъпления срещу деца ги качваме като първа инстанция в окръжните съдилища, където ще се разглеждат от трима съдии, а не в районните съдилища, където се разглеждат от един съдия и двама съдебни заседатели, които много често нямат юридическо образование."