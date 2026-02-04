Близо 700 регистрирани сигнала за сексуални посегателства срещу деца за две години и половина. 434 са регистрираните сексуални престъпления срещу деца, 64% от пострадалите са до 14 години. В 80 на сто от случаите става въпрос за блудство.

На този фон - правосъдният министър предлага законови промени, свързани с педофилията. На първо място - давността за преследване на престъпления срещу деца да започва да тече от навършване на пълнолетие на жертвата, а не както е сега - от момента на извършването на деянието. Предвижда се още и по-тежко наказание за сексуални посегателства срещу деца до 10-годишна възраст. А именно - лишаване от свобода до 15 години.