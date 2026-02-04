БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Значителни валежи, на места до 60 литра на квадратен метър

Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Червен код за обилни валежи е обявен за утре в област Смолян

През нощта от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които утре през деня ще обхванат почти цялата страна. В много райони валежите ще са значителни. В областите с код червено са възможни локални количества около и над 60 литра на квадратен метър. В западните и централните части на Северна България ще има поледици.

Минималните температури в Северна България и високите полета на западна ще бъдат между минус 6 и минус 1, а в южната половина от страната и по Черноморието между 1 и 6 градуса. А максималните температури в западните и централните части на Северна България ще бъдат между 0 и 2 градуса в останалата част от страната, където ще духа умерен, а по Черноморието и временно силен южен вятър, между 5 и 11 градуса.

И в планините ще бъде облачно, сняг ще вали в районите над 1600 метра, а в по-ниските части дъжд. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и района на Централен Балкан. Ще духа силен и бурен южен вятър.

С затоплянето в много райони на Балканите утре ще вали дъжд, на места ще има и значителни валежи, а в северната част от полуострова ще има и условия за поледици. Дъжд ще вали на Британските острови и на места в Франция, а на Пиренеите валежите ще са значителни и придружени с гръмотевици. Студено със снеговалежи ще бъде в Дания, Северна Германия и южните райони от Скандинавския полуостров.

У нас в петък валежите временно ще спрат, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите в много райони, интензивни, бързо ще обхванат страната. В северозападните райони остават условията за поледици. В събота ще бъде предимно облачно, но без съществени валежи, а затоплянето ще продължи. В неделя и понеделник отново ще вали и с предстоящото ново и съществено застудяване. Дъждът в много райони ще премине в сняг, ще се образува и нова снежна покривка.

