Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия за поледици в четвъртък

И днес има райони с отрицателни максимални температури, но вече само в западните и централните райони от Дунавската равнина, където през целия ден ще остане с гъсти мъгли, от които ще преръмява и ще има условия за поледици. В останалата част от страната ще духа умерен вятър от юг-югоизток и температурите следобед ще бъдат от 2° до 10°, в София - около 3°. Ще е предимно облачно, а в близките часове ще започнат валежи от дъжд, първо в Югозападна България.

През нощта ще продължи да вали, а утре валежи от дъжд, в много райони – значителни, ще обхванат почти цялата страна. В областите с код червено са възможни локални количества около и над 60 литра на кв. метър. В западните и централните части на Северна България ще има поледици.

Минималните температури в Северна България и високите полета на Западна ще бъдат между минус 6° и минус 1°, в южната половина от страната и по Черноморието - между 1° и 6°, в София - около минус 2°. Максималните температури в западните и централни части на Северна България ще бъдат между 0° и 2°, в останалата част от страната, където ще духа умерен, а по Черноморието – и временно силен южен вятър – между 5° и 11°, в София – около 5°.

В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежи, в много райони интензивни, бързо ще обхванат страната. В северозападните райони остават условията за поледици. В събота ще е предимно облачно, но без съществени валежи, а затоплянето ще продължи. В неделя и понеделник отново ще вали и с предстоящото ново и съществено застудяване дъждът в много райони ще премине в сняг. Ще се образува и нова снежна покривка.