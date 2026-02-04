Казусът с МБАЛ "Св. Анна": Каква ще бъде развръзката с отделението по детска хирургия?

Изпълнителният директорът на Многопрофилната болница “Св. Анна” във Варна д-р Красимир Петров заяви, че ще направи всичко възможно да възстанови дейността на отделението по детска хирургия. Той подчерта, че 77 на сто от клиничните пътеки са недофинансирани, което влияе негативно на финансовото състояние на болницата.

От ръководството на болницата съобщиха, че основният мотив за колективната оставка на лекарите в отделението по детска хирургия е, че не е осигурен втори ден през седмицата за извършване на планови операции.

Петима души от отделението напускат болницата, като то ще преустанови своята дейност до края на месеца, а от първи март детските операции, които са планирани и по спешност ще бъдат пренасочени в другата голяма болница в града УМБАЛ "Света Марина". Стана ясно още, че на месец тук се извършват около 25 детски операции, като 30% от тях са по спешност.

Д-р Красимир Петров – изпълнителен директор на МБАЛ “Св.Анна”: "Изтъква се като причина това, че трябва да се осигури още един оперативен ден. Не е убедително. Всичко, което доктор Румен Христов е искал, на практика е дадено. И ако той беше настоял за това, особено пък ако поставя като някакво условие, няма да има никакъв проблем. Основният принцип, който се поставя в нашето здравеопазване е парите следват болния. Всъщност, аз мога да го перифразирам, вече лекарите следват парите."

Кметът на Варна Благомир Коцев е провел телефонен разговор с здравния министър Силви Кирилов. Двамата се се обединили около тезата, че държавата, която е мажоритарен собственик на болница "Света Анна", трябва да помогне и да намери начин за оздравяване на здравното заведение.

Вижте повече в прякото включване на Петър Дойкински.