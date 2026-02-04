БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Казусът с МБАЛ "Св. Анна": Каква ще бъде развръзката с отделението по детска хирургия?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изпълнителният директорът на Многопрофилната болница “Св. Анна” във Варна д-р Красимир Петров заяви, че ще направи всичко възможно да възстанови дейността на отделението по детска хирургия. Той подчерта, че 77 на сто от клиничните пътеки са недофинансирани, което влияе негативно на финансовото състояние на болницата.

От ръководството на болницата съобщиха, че основният мотив за колективната оставка на лекарите в отделението по детска хирургия е, че не е осигурен втори ден през седмицата за извършване на планови операции.

Петима души от отделението напускат болницата, като то ще преустанови своята дейност до края на месеца, а от първи март детските операции, които са планирани и по спешност ще бъдат пренасочени в другата голяма болница в града УМБАЛ "Света Марина". Стана ясно още, че на месец тук се извършват около 25 детски операции, като 30% от тях са по спешност.

Д-р Красимир Петров – изпълнителен директор на МБАЛ “Св.Анна”: "Изтъква се като причина това, че трябва да се осигури още един оперативен ден. Не е убедително. Всичко, което доктор Румен Христов е искал, на практика е дадено. И ако той беше настоял за това, особено пък ако поставя като някакво условие, няма да има никакъв проблем. Основният принцип, който се поставя в нашето здравеопазване е парите следват болния. Всъщност, аз мога да го перифразирам, вече лекарите следват парите."

Кметът на Варна Благомир Коцев е провел телефонен разговор с здравния министър Силви Кирилов. Двамата се се обединили около тезата, че държавата, която е мажоритарен собственик на болница "Света Анна", трябва да помогне и да намери начин за оздравяване на здравното заведение.

Вижте повече в прякото включване на Петър Дойкински.

#УМБАЛ "Света Анна" #детска хирургия #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
1
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Довиждане на шейховете
2
Довиждане на шейховете
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
3
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
4
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
5
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
6
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Още

Започна сезонът на карнавалите в Германия
Започна сезонът на карнавалите в Германия
Над 300 000 българи се борят с рака Над 300 000 българи се борят с рака
Чете се за: 03:40 мин.
НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната НАСА пренасочи за март изстрелването на ракетата си с мисия около Луната
Чете се за: 01:30 мин.
След колективни оставки – децата със спешни хирургични случаи във Варна ще се лекуват в други болници След колективни оставки – децата със спешни хирургични случаи във Варна ще се лекуват в други болници
Чете се за: 03:55 мин.
Летен празник в Перу Летен празник в Перу
Чете се за: 00:37 мин.
Неучебен ден в Плевен заради студа Неучебен ден в Плевен заради студа
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Консултации с "Има такъв народ" при президента Илияна Йотова
НА ЖИВО: Консултации с "Има такъв народ" при президента...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни проверки на енергодружествата Заради високите сметки за ток: Започват извънредни проверки на енергодружествата
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Преговори за мир: В очакване на срещата САЩ - Украйна - Русия
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Естонските власти задържаха кораб по подозрения, че е свързан с...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ