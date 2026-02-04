БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради завишените сметки за ток: Спор в НС заради провал на изслушването на енергийния министър

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right

Темата с драстичните сметки за ток се прехвърли и в парламента. От МЕЧ поискаха изслушване на министъра на енергетиката Жечо Станков в пленарната зала, но мнозинството отхвърли предложението. Последва размяна на остри реплики.

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Искам Драго Стойнев, Кирил Добрев и Тошко Йорданов да дойдат и да кажат, защо гласуваха против това да изслушаме министъра за цените на тока. Защо Жечо Станков да не дойде и да каже, защо да не се свърже с ЕРП-тата, защо 200 евро са 400 евро, какво става с цените на тока на хората. Да го обясни просто."

Тошко Йорданов - ИТН:"Иска да знае какво се случва и защо се получава така, много моля да си насочи искането към КЕВР за изслушване, към председателя му, за да получи подкрепа. И само за информация, КЕВР е започнала над 70 проверки точно по този проблем за завишените цени през януари."

#Тошко Йорданов #високи сметки за ток #Радостин Василев #Жечо Станков

Последвайте ни

ТОП 24

Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
1
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
2
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Довиждане на шейховете
3
Довиждане на шейховете
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
4
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
6
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Политика

Създава се Туристически гаранционен фонд, решиха депутатите
Създава се Туристически гаранционен фонд, решиха депутатите
Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията
Чете се за: 02:40 мин.
СГС решава за регистрацията на АПС до две седмици СГС решава за регистрацията на АПС до две седмици
Чете се за: 00:27 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
Чете се за: 04:02 мин.
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат промени в Закона за туризма и за Конституционния съд НА ЖИВО: Депутатите обсъждат промени в Закона за туризма и за Конституционния съд
Чете се за: 00:42 мин.
Втори ден на консултации при президента за служебен премиер Втори ден на консултации при президента за служебен премиер
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията
Президентът пред БСП: Стабилно мнозинство в следващия парламент да...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай" Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Драстично завишени януарски сметки за ток – каква е причината? Драстично завишени януарски сметки за ток – каква е причината?
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Преговори за мир: В очакване на срещата САЩ - Украйна - Русия
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Инцидент край остров Хиос: Най-малко 15 мигранти са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Без социални мрежи за испанските младежи?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ