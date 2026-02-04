Заради завишените сметки за ток: Спор в НС заради провал на изслушването на енергийния министър

Темата с драстичните сметки за ток се прехвърли и в парламента. От МЕЧ поискаха изслушване на министъра на енергетиката Жечо Станков в пленарната зала, но мнозинството отхвърли предложението. Последва размяна на остри реплики.

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Искам Драго Стойнев, Кирил Добрев и Тошко Йорданов да дойдат и да кажат, защо гласуваха против това да изслушаме министъра за цените на тока. Защо Жечо Станков да не дойде и да каже, защо да не се свърже с ЕРП-тата, защо 200 евро са 400 евро, какво става с цените на тока на хората. Да го обясни просто."

Тошко Йорданов - ИТН:"Иска да знае какво се случва и защо се получава така, много моля да си насочи искането към КЕВР за изслушване, към председателя му, за да получи подкрепа. И само за информация, КЕВР е започнала над 70 проверки точно по този проблем за завишените цени през януари."