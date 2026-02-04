Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента

Втори ден на консултации между президента Илияна Йотова и парламентарните партии за избора на служебен министър-председател.

За срещата с държавния глава на "Дондуков" 2 дойдоха заместник-председателите на парламентарната група на "ДПС – Ново начало" Искра Михайлова и Ертен Анисова, и депутатът Атидже Алиева-Вели.

Всички признават несъстоятелността на последните промени в Конституцията, които лишават президентската институция от истински избор при назначаването на служебен премиер, заяви президентът Илияна Йотова в началото на консултациите с ПГ на "ДПС - Ново начало" и добави:

"Последните промени в Конституцията определят предварителен разговор с кандидатите за служебен премиер и парламентарните групи. Тези разговори са много необходими", посочи Йотова.

Тя заяви, че трябва да посочи един от петимата съгласили се да бъдат служебен премиер.

"Президентът няма избор и няма как да носи отговорността за избора на служебен премиер, тя е на Народното събрание", подчерта Илияна Йотова и припомни, че според новите промени в Конституцията парламентът работи като постоянно действащ орган.

Президентът Йотова е категорична, че най-важната задача е провеждането на честни и прозрачни парламентарни избори, но пред страната предстоят и много важни действия в следващите месеци:

"Хората на протестите поискаха правова държава и провеждане на честни избори. След промените в Конституцията НС продължава да бъде постоянно действащ орган. Как ще работи служебният кабинет зависи от политическата отговорност на Народното събрание", добави тя.

Илияна Йотова каза още, че тя и нейният екип ще направят всичко възможно изборите да са на първата дата след Великденските празници – 19 април.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

"Най-важната задача на служебния кабинет, който ще бъде назначен, е да гарантира честни и прозрачни избори, които да доведат до доверие на хората в България към системата, политическите партии и институциите. Недоверието в изборния процес е недоверие към цялата държавност", заяви заместник-председателят на ПГ на "ДПС – Ново начало" Искра Михайлова пред президента Илияна Йотова.

По късно днес са срещите на Йотова с "БСП – Обединена левица" и "Има такъв народ".