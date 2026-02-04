БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Намерени трима мъртви мъже в бившата хижа „Петрохан“ пораждат множество въпроси за престъплението, контрола върху обекта и дейността на неправителствената организация, която го стопанисваше. Все още се издирват поне още трима души, включително и собственикът на хижата Ивайло Калушев.

Все още не се знае много по случая с намерените трима мъртви мъже, издирват се поне още трима, сред които и собственикът на хижата Ивайло Калушев. За него дори не може да се каже даже дали е на територията на страната. За него се знае, че доста време е живял в Мексико, има съмнения за това, че се е занимавал с незаконна дейност, но това още не е потвърдено.

Разследването трябва да установи детайли за инцидента, при който към момента не е ясно дали става въпрос за убийство или ритуално самоубийство. По-скоро, предположението по отношение на версията, че дали става въпрос за убийство, е, че ако става въпрос за убийство, то е по емоционални подбуди, т.е. нещо, което се е случило, реагирало се и се е стигнало до това убийство, а не нещо предварително подготвено и планирано.

В хижата са открити големи количества законно притежавани оръжия, както и дронове с термовизионни камери, с възможност за контрол на територия от над 700 квадратни километра. Те са били използвани във връзка с дейността на неправителствената организация, подпомагала опазването на защитените природни зони. Споразумението с Министерството на околната среда и водите е прекратено през лятото на 2025 г., но е подписано през февруари 2022 г.

Разследващите ще трябва да изяснят и дали групата е имала отношение към трафика на нелегални мигранти, тъй като районът е близо до границата с Република Сърбия и на пътя на мигрантите към Централна и Западна Европа.

Съмненията за педофилски престъпления също остават. Знае се, че основният човек, който е събирал децата, е Ивайло Калушев, един от издирваните.

Очаква се днес резултатите от аутопсията да дадат повече яснота около начина, по който са били застреляни намерените трима мъже.

Местните жители твърдят, че са подавали сигнали за нередности, но от полицията посочват, че такива данни няма.

