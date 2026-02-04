БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трагедията в хижа "Петрохан": Продължава разследването, издирват се свързани лица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Водещите версии са убийство или ритуално самоубийство

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Полицията продължава да издирва поне три лица след смъртта на трима мъже край хижа „Петрохан“. Все още в неизвестност е соченият за собственик на сградата Ивайло Калушев.

Има данни, че той е привличал в групата непълнолетни, дори и малолетни. Според източници, близки до разследването, назад във времето малолетни и непълнолетни лица са посещавали хижата, като са ходили на лагер, ръководен от собственика. По данни на разследващите жертвите са били част от Българската рейнджърска група, за чиято дейност има мотиви за секта.

Повече яснота около това как са загинали тримата мъже трябва да даде аутопсията на телата. Водещите версии са убийство или ритуално самоубийство.

#хижа на Петрохан #разследване #тройно убийство

Последвайте ни

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
2
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
3
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
4
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
5
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Криминално

ГДБОП удари канал за внос на неистински парични знаци у нас
ГДБОП удари канал за внос на неистински парични знаци у нас
Непълнолетен открадна автомобил и се повози с приятел в Нови пазар Непълнолетен открадна автомобил и се повози с приятел в Нови пазар
Чете се за: 02:07 мин.
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
7404
Чете се за: 06:50 мин.
Има мотиви на секта при случая с тримата загинали в хижа „Петрохан“ Има мотиви на секта при случая с тримата загинали в хижа „Петрохан“
Чете се за: 02:40 мин.
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
14342
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Втори ден на консултации при президента за служебен премиер
Втори ден на консултации при президента за служебен премиер
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Трагедията в хижа "Петрохан": Продължава разследването, издирват се свързани лица Трагедията в хижа "Петрохан": Продължава разследването, издирват се свързани лица
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Войната в Украйна: В очавкане на срещата САЩ - Украйна - Русия Войната в Украйна: В очавкане на срещата САЩ - Украйна - Русия
Чете се за: 01:37 мин.
По света
По-топло в сряда, но започнат валежи от дъжд По-топло в сряда, но започнат валежи от дъжд
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Инцидент край остров Хиос: Най-малко 15 мигранти са загинали
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Ключова среща във Вашингтон: Редкоземните елементи в центъра на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Фестивал на светлината - Копенхаген грее в светлини
Чете се за: 00:25 мин.
По света
След арестите в Свищовско: Очаква се прокуратурата да повдигне...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ