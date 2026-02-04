Трагедията в хижа "Петрохан": Продължава разследването, издирват се свързани лица

Полицията продължава да издирва поне три лица след смъртта на трима мъже край хижа „Петрохан“. Все още в неизвестност е соченият за собственик на сградата Ивайло Калушев.

Има данни, че той е привличал в групата непълнолетни, дори и малолетни. Според източници, близки до разследването, назад във времето малолетни и непълнолетни лица са посещавали хижата, като са ходили на лагер, ръководен от собственика. По данни на разследващите жертвите са били част от Българската рейнджърска група, за чиято дейност има мотиви за секта.

Повече яснота около това как са загинали тримата мъже трябва да даде аутопсията на телата. Водещите версии са убийство или ритуално самоубийство.