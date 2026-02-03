БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая

Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
От убийство до ритуално убийство – това са водещите версии за смъртта на тримата мъже, открити вчера край бившата хижа "Петрохан". Поне трима се издирват от полицията, сред тях и соченият за собственик на сградата Ивайло Калушев. Има данни, че той е привличал в групата непълнолетни, дори и малолетни.

Загиналите и издирваните не са криминално проявени. Свидетели от близкото село Гинци обаче разказват, че мъжете имали агресивно поведение.

От полицията нито казаха дали издирваните лица са живи, нито казаха дали очакват да намерят още три трупа, тъй като една от версиите и сигналът, който е подаден, че става въпрос за повече от три жертви в този случай. Ясно е, че се разследва или убийство, или ритуално самоубийство, като се смята, че ако става въпрос за убийство, то е извършено по емоционални подбуди, т.е. не става въпрос за престъпление, което е било подготвено предварително. Поне такива са данните до момента.

Очакват се, разбира се, резултатите от аутопсията на трите тела на мъже, които са били с рани от огнестрелно оръжие.

За Ивайло Калушев се знае, че около три години е живял в Мексико и се е завърнал в България. Родители на деца, които са били тук в край хижата с тези мъже, казват, че децата са били на нещо като скаутски лагер и са се учили от мъжете как да се оцелява в планината. Дали само това са били заниманията е нещо, което предстои разследващите да разберат в следващите седмици, а може би и месеци.

В момента продължават разпити на свидетели, включително на близки на загиналите, за да могат да бъдат установени максимално много детайли около това, което се е случвало, както и да бъдат проверени свидетелствата на хора от района. Все пак от полицията казаха, че до момента сигнали за нередни дейности тук не са подавани.

Групата, която е Национална агенция за осъществяване на контрол в защитените територии, е имала, въпреки че е неправителствена организация, договор за сътрудничество с Министерство на околната среда и водите, който е бил подписан на 8 февруари 2022 г. от тогавашния министър Борислав Сандов. От Министерството на екологията съобщиха, че на 26 юни тази година това споразумение със сдружението е прекратено поради неговата нищожност.

Българската рейнджърска група поддържала високо ниво на конспиративност. От 4 години обикаляли планината с оръжия с високопроходими джипове и дронове. Твърдели, че пазят защитени територии като част от "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Андрей Евтимов: "Проблемни хора. Просто са искали да няма достъп до хижата, което означава, че е имало нещо."

Според източници, близки до разследването, назад във времето малолетни и непълнолетни лица са посещавали хижата, ходейки на лагер, ръководен от собственика, който не е сред убитите.

Андрей Евтимов: "Имаше млади момичета, нещо 5-и, 6-и, 7-и клас и съ държаха някак, не като че са родители, а по-освободено."

Според местните хора рейнджърите избягвали контакти, а институциите не се интересували какво се случва в планината.

Андрей Евтимов: "Трябвало е да се сигнализира ако трябва НСБОП, с прокурорска проверка внезапна. Планини било от оръжия, е кел файда като загинали вече хора, че било планини от оръжия."

Разследването до момента е установило, че организацията има характеристики на затворено общество.

главен комисар Захари Васков, ГД "Национална полиция": "От провежданите оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че има мотиви на секта. Проверява се съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията."

Според публични данни в Управителния съвет на сдружението фигурират Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков. Тримата са съдружници и в Българска Асоциация по Екстремни Спортове. През 2022 г. рейнджърите са стартирали пилотен проект за въздушно наблюдение на защитени територии чрез дронове с инфрачервени и оптични системи. От базата в Петрохан ежедневно е наблюдаван район с площ от около 700 квадратни километра. Т.нар. "Национална агенция за контрол на защитените територии" е имала и рамково споразумение за сътрудничество с Министерство на околната среда и водите, подписано през 2022 г. от Ивайло Иванов и тогавашния министър Борислав Сандов.

Снимки: БТА

Сандов отказа коментар. Пред БНР той заявява, че няма сключен договор, а рамково споразумение, което не създава права и задължения. Отрича да е познавал въпросните мъже преди да подпише.

старши комисар Тихомир Ценов, директор на ОД на МВР - София: "Няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение, местна власт към Областна дирекция на МВР, частност РУ - Годеч, свързано с каквато и да е незаконна дейност от организацията. Хората са с чисто криминално досие."

От МВР заявиха, че се издирват лица, свързани с организацията, без да уточняват имената им. Повече яснота около това как са загинали тримата мъже трябва да покаже аутопсията на телата. Версията самоубийство също не се изключва на този етап.

По темата работиха: Иво Никодимов, Мирослава Георгиева, Тихомир Игнатов

#хижа на Петрохан #разследване

