Има мотиви на секта при случая с тримата загинали в хижа „Петрохан“

Работи се по абсолютно всички възможни версии във връзка със смъртта на трима мъже в хижа "Петрохан". Това стана ясно по време на брифинг на разследващите. Издирват се допълнителни лица, които са свързани с неправителствената организация.

Издирваните хора не са криминално проявени. Относно дейността на НПО-то е установено, че през 2022 г. организацията има сключено споразумение с Министерството на околната среда и водите относно опазването на природата в района.

Властите проверяват и информация за съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията.

„От провежданите оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че има мотиви на секта“, допълниха те. „Вчера, след придобиване на сигнала, бяха сформирани всякакви екипи от МВР - предвид начина, по който беше получен и съдържанието му. На мястото бяха открити три тела с огнестрелни рани, като допълнително ще се установи дали се касае за убийство или самоубийство“, казаха властите.

„Няма нито един сигнал постъпил от държавно учреждение, местна власт към областна дирекция на на МВР свързано с каквато и да е дейност от организацията.“

Оръжията, открити до телата, са законно притежавани, съобщиха още от разследването.

Сигналът е подаден от свидетел, допълниха разследващите.

Очаква се данните от аутопсията да станат ясни по-късно през деня.

Към момента няма данни за нерегламентирани дейности от страна на въпросната неправителствена организация.

По думите на разследващите става въпрос за затворено общество с елементи на секта.

На въпрос дали има задържани по случая, отговор не беше даден.