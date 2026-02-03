БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 04:57 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Има мотиви на секта при случая с тримата загинали в хижа „Петрохан“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
три тела открити хижа близост прохода петрохан снимки
Слушай новината

Работи се по абсолютно всички възможни версии във връзка със смъртта на трима мъже в хижа "Петрохан". Това стана ясно по време на брифинг на разследващите. Издирват се допълнителни лица, които са свързани с неправителствената организация.

Издирваните хора не са криминално проявени. Относно дейността на НПО-то е установено, че през 2022 г. организацията има сключено споразумение с Министерството на околната среда и водите относно опазването на природата в района.

Властите проверяват и информация за съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията.

„От провежданите оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че има мотиви на секта“, допълниха те.

„Вчера, след придобиване на сигнала, бяха сформирани всякакви екипи от МВР - предвид начина, по който беше получен и съдържанието му. На мястото бяха открити три тела с огнестрелни рани, като допълнително ще се установи дали се касае за убийство или самоубийство“, казаха властите.

Към момента се работи по всички версии. Чакат се аутопсия на телата и експертизи.

„Проверява се съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията. Не мога да дам повече информация“.

Организацията от провежданите оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че има мотиви на секта, затворено общество“, допълни директорът на ГД “Национална полиция“ главен комисар Захари Васков.

„Няма нито един сигнал постъпил от държавно учреждение, местна власт към областна дирекция на на МВР свързано с каквато и да е дейност от организацията.“

В момента се проверява дейността на организацията.

Оръжията, открити до телата, са законно притежавани, съобщиха още от разследването.

Сигналът е подаден от свидетел, допълниха разследващите.

Очаква се данните от аутопсията да станат ясни по-късно през деня.

Към момента няма данни за нерегламентирани дейности от страна на въпросната неправителствена организация.

По думите на разследващите става въпрос за затворено общество с елементи на секта.

На въпрос дали има задържани по случая, отговор не беше даден.

#хижа на Петрохан #тройно убийство

Последвайте ни

ТОП 24

Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
1
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
2
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
3
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
4
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
5
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Криминално

Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас
Чете се за: 04:27 мин.
Внимание! Измами в социалните мрежи – използват се лицата на водещи от БНТ Внимание! Измами в социалните мрежи – използват се лицата на водещи от БНТ
Чете се за: 00:40 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан” Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
12598
Чете се за: 00:57 мин.
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан" Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
9055
Чете се за: 02:30 мин.
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ) Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
33349
Чете се за: 00:12 мин.

Водещи новини

Има мотиви на секта при случая с тримата загинали в хижа „Петрохан“
Има мотиви на секта при случая с тримата загинали в хижа...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС се ограничават до 20 Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС се ограничават до 20
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
С 3 евро е поскъпнала потребителската кошница през януари
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Русия възобнови ударите срещу Украйна – атаки в Киев, Харков,...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата еднодневна винетка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ