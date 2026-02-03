Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити

Продължава разследването на тежкото престъпление в хижа Петрохан, където вчера бяха открити телата на трима мъже. Разследващите работят по няколко версии - от убийство до ритуално самоубийство. Назначени са аутопсии на телата и се събират данни от охранителни камери включително и тези на АПИ.

Продължава да е ограничен достъпът до хижата, в която е станало тежкото престъпление. Според местните хора от село Гинци, рейнджъри или хижари са обитавали бившата хижа "Петрохан, която към момента се стопанисва от частно лице. Почти цялата сграда е изгоряла. Първи оглед е направен късно снощи, тъй като сградата се е възпламенила отново и се е наложило да се намесят пожарникарите.

Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити. В хижата са открити множество оръжия и патрони. Местните хора описват, че достъпът до там е бил силно ограничен. Имало е бариери и множество камери поставени по стълбове и по дърветата. В района не са допускани дори ловни дружинки, които са ловували в местността. По случая е бил разпитан и кметът на с. Гинци, тъй като районът на хижата се намира в землището на селото.

Андрей Евтимов, жител на с. Гинци: "Проблемни хора, пазеха не извън хижата, а просто са искали да няма достъп до хижата, което означава, че е имало нещо. Имаше млади момичета нещо сега те се поизмениха времената, та не може човек да прецени и по височината, ама 5-и, 6-и, 7-и клас и се държаха някак си не като, че са родители, а по-освободено. Трябвало е да се сигнализира, ако трябва НСБОП, да отидат с прокурорска внезапна проверка. Планини било от оръжия, е кел файда като загинали вече хора, че било планини от оръжия. Да се направи проверка, да се види тия хора, тях никой не можеше да ги провери. Тук при нас постоянно - "Икономическа полиция", трето - пето, кво ще намериш у тоя гюмезарник тук да ме проверяваш мен, а ето къде е трябвало да се проверява." Валери Борисов, жител на с. Гинци: "Когато нещо не е проверявано на време, ето до там се стига.

