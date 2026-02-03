БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 04:57 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирослава Георгиева
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази

Разследващите работят по версиите от убийство до ритуално самоубийство

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължава разследването на тежкото престъпление в хижа Петрохан, където вчера бяха открити телата на трима мъже. Разследващите работят по няколко версии - от убийство до ритуално самоубийство. Назначени са аутопсии на телата и се събират данни от охранителни камери включително и тези на АПИ.

Продължава да е ограничен достъпът до хижата, в която е станало тежкото престъпление. Според местните хора от село Гинци, рейнджъри или хижари са обитавали бившата хижа "Петрохан, която към момента се стопанисва от частно лице. Почти цялата сграда е изгоряла. Първи оглед е направен късно снощи, тъй като сградата се е възпламенила отново и се е наложило да се намесят пожарникарите.

Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити. В хижата са открити множество оръжия и патрони. Местните хора описват, че достъпът до там е бил силно ограничен. Имало е бариери и множество камери поставени по стълбове и по дърветата. В района не са допускани дори ловни дружинки, които са ловували в местността. По случая е бил разпитан и кметът на с. Гинци, тъй като районът на хижата се намира в землището на селото.

Андрей Евтимов, жител на с. Гинци: "Проблемни хора, пазеха не извън хижата, а просто са искали да няма достъп до хижата, което означава, че е имало нещо. Имаше млади момичета нещо сега те се поизмениха времената, та не може човек да прецени и по височината, ама 5-и, 6-и, 7-и клас и се държаха някак си не като, че са родители, а по-освободено. Трябвало е да се сигнализира, ако трябва НСБОП, да отидат с прокурорска внезапна проверка. Планини било от оръжия, е кел файда като загинали вече хора, че било планини от оръжия. Да се направи проверка, да се види тия хора, тях никой не можеше да ги провери. Тук при нас постоянно - "Икономическа полиция", трето - пето, кво ще намериш у тоя гюмезарник тук да ме проверяваш мен, а ето къде е трябвало да се проверява."

Валери Борисов, жител на с. Гинци: "Когато нещо не е проверявано на време, ето до там се стига.

Вижте прякото включване на Мирослава Георгиева

#с. Гинци #хижа на Петрохан #трима убити #Петрохан #разследване на убийство #убийство

Последвайте ни

ТОП 24

До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
1
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
2
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
3
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
4
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
5
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
6
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Криминално

Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас
Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас
Внимание! Измами в социалните мрежи – използват се лицата на водещи от БНТ Внимание! Измами в социалните мрежи – използват се лицата на водещи от БНТ
Чете се за: 00:40 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан” Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
11163
Чете се за: 00:57 мин.
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан" Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
8599
Чете се за: 02:30 мин.
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ) Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
30386
Чете се за: 00:12 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
7618
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС се ограничават до 20
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС се...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
С 3 евро е поскъпнала потребителската кошница през януари С 3 евро е поскъпнала потребителската кошница през януари
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Русия възобнови ударите срещу Украйна – атаки в Киев, Харков,...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата еднодневна винетка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ