БНТ е готова да посрещне Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина в ефира си

Чете се за: 06:05 мин.
Спорт
Форумът стартира на 6 февруари, а първото издание на предаването "Днес на Игрите" е от 19:00 ч.

бнт готова посрещне зимните олимпийски игри милано кортина ефира
Българската национална телевизия започва специалните си предавания посветени на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина с обзорното студио "Днес на Игрите“ на 6 февруари, което ще се излъчва всяка вечер от 19:00 часа.

Водещи ще бъдат четирикратната участничка на олимпийски игри в сноуборда Александра Жекова и журналистът Радостин Любомиров, които гостуваха в "Денят започва" два дни преди старта на Игрите.

"С интерес очаквам да видя любимите си зимни спортове и представянето на спортистите, които през последните години следя, както и разбира се най-важното българското участие", сподели Жекова.

"Подготовката за нас вече започна. Изчистваме нещата около предаването "Днес на Игрите" - основното ни предаване, което ще стартира всяка вечер от 6 до 22 февруари в 19 часа по БНТ 1, но и по БНТ 3. Утре е генералната репетиция, готови сме с подреден декор и в петък стартираме. Минути след първото пилотно издание на "Днес на Игрите", предстои и церемонията по откриването, която за зрителите на БНТ 1 и БНТ 3 ще започне в 20 часа и 55 минути", разкри Любомиров.

Той обясни, че обзорното предаване ще бъде насочено основно към българското представяне.

"Не бива да забравяме, че всяка сутрин "Олимпийско утро" с водещ Моника Симеонова е в 9:10 сутринта, първото предаване ще бъде в събота, 7 февруари от 10:45 ч.", добави водещият на централното олимпийско студио.

Жекова, която е участвала четири пъти на олимпийски игри разказа и за емоцията да представяш страната си на най-големия спортен форум и да бъдеш част от церемонията по откриване:

"Със сигурност това е най-грандиозният спектакъл, на който един спортист може да бъде свидетел, защото енергията, която се усеща на стадиона и енергията, която се усеща от мащаба на всички отбори и участници е несравнима с нищо. Олимпийските игри са толкова специални, защото те ни дават тази транскултурна възможност различните култури да се обединят около общите ценности, визия и всъщност да се усети разнообразието в различието и това е много красиво преживяване за всеки млад спортист."

"Това, което смятам за важно е да бъдем подкрепящи като нация, защото все пак зимните олимпийски игри са различни от летните. Те са в един по-хоризонтален мащаб, тъй като спортовете са по-малко. Спортовете са по-елитни, по-сложно технични, свързани с метеорологични условия. И тук определено индивидуалното участие, върху него се концентрира по-голямата тежест, психологическа. А не трябва да забравяме и че Олимпиадата е място, на което всяка нация представя своята сила в един друг мащаб, представя как работи цялосната система за нейния спорт. Ние в България мислим, че трябва да бъдем благодарни, че все пак имаме тези малко на брой спортисти, които ще ни представят. Аз вярвам, че те ще ни представят достойно. И независимо как се справят те, мисля, че трябва да не забравяме къде сме на голямата карта, с какво разполагаме като ресурси и да сме благодарни за всяка една емоция, с която спортистите ни дарят", добави бившата сноубордистка.

"Освен в сноуборда, в ски алпийските дисциплини, където имаме двама представители при мъжете и една при жените, имаме естествено Влади Зографски в ски скока, виждаме, че той през този сезон прави чудеса. Имаме Александра Фейгин във фигурното пързаляне, трима състезатели в ски бягането и пълнен отбор в биатлона", разясни водещият Радостин Любимиров.

Той добави, че първият гост в предаването в петък вечер ще бъде последната медалистка на България от зимни олимпийски игри Евгения Раданова.

"Няма да пропуснем нещо съществено, което да не покажем на нашите зрители. Напълно логично е, че ще показваме почти всеки спечелен олимпийски медал в предаването. Истината е, че ми се иска да бъдем малко по-широко обхватни и в страни от резултатите да показваме по-скоро съдбите. Къде другаде ще видим състезатели от Обединените Арабски емирства", добави журналистът.

Сани Жекова съобщи че в Ливиньо, където ще стартират сноубордистите ни в неделя, вали сняг, а температурите са минусови.

"Очаква се да падне още сняг в следващите дни и с минусови температурите, това ще бъде малко предизвикателство за нашите спортисти, тъй като ние не знаем какво е състоянието на трасето, на което те ще имат възможност да тренират непосредствено преди старта си, но вероятно ще има разлика, защото обикновено има разлика от тренировъчното и олимпийското трасе. Винаги новият сняг дава предизвикателства, стискаме палци да могат да се адаптират добре към всичко, което предстои за тях", обясни Жекова.

Вижте целия разговор във видеото!

