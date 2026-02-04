БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
При специализирана полицейска операция в столичния градски транспорт е осуетена дръзка кражба. Джебчийка е откраднала от пътничка портфейл с лични документи близо 600 евро.

При акцията обаче тя е проследена, задържана и откраднатите пари и документи са върнати.

Служителите на СДВР, които регулярно следят за улична престъпност, забелязали жената, извършваща кражбата, докато тя се качила в автобус №120. След проследяване и сигнал на място, джебчийката е установена и задържана.

„Изпълнявайки своите служебни задължения и преминавайки покрай спирка на масовия градски транспорт в квартал "Хаджи Димитър", колегите забелязват няколко лица, съответстващи на профила на джебчийки, които успяват да разпознаят от опита си. Жените се качват в автобуса и веднага са проследени от служителите на сектора. Вътре в автобуса дамите се разполагат и набелязват своята жертва. В един момент колегите установяват, че те започват опити за отнемане на вещ от раницата на жертвата, носена на гърба ѝ. Служителят успява да проследи цялото действие. Жените забелязват, че са наблюдавани, но изчакват да се отдалечат от автобуса. След извършване на кражбата, те напускат автобуса на следващата спирка. Колегата се приближава към потърпевшата, проверява дали липсват вещи и установява, че портфейлът ѝ е изчезнал. Незабавно уведомява колегите на спирката и лицата са задържани“, обясни старши инспектор Витали Цветков от сектор „Улична престъпност“ към СДВР.

Потърпевшата, Ася Асенова, разказа:

„Абсолютно не усетих какво се случва. Моята дамска чанта е раница, беше ми на гърба и съответно качих се в автобуса, беше пълен, станах права. Не съм разбрала нито как са ми бръкнали в чантата, не съм разбрала нито как са ми взели портмонето, слязоха жените на една от спирката и в този момент чух мъжки глас, който се провикна, че има джебчийки да си проверим всички личните вещи, дали са на място“, разказа Ася Асенова.

Според старши инспектор Цветков джебчийските кражби в София се извършват по класически методи – извършителите оглеждат жертвата и се опитват да скрият действията си от останалите хора, докато полицията следи и реагира веднага. Той призова гражданите да внимават с личните си вещи, да не носят ценности в раниците и да бъдат особено бдителни в претъпкани превозни средства.

Още за акцията вижте в прякото включване на Теодора Георгиева.

