Инцидент край остров Хиос: Най-малко 15 мигранти са загинали

Най-малко 15 мигранти загинаха след сблъсък между моторна лодка и плавателен съд на гръцката брегова охрана. Инцидентът се е случил край бреговете на остров Хиос.



Мястото е известно с това, че в района - от надуваеми моторници, често слизат мигранти. Обстоятелствата около сблъсъка на плавателните съдове се изясняват.

Веднага след инцидента е организирана спасителна операция. Освен лодки, в нея са участвали водолази, както и специализиран хеликоптер, оборудван с термокамера.

Според гръцки медии, към момента от водата са извадени 26 души, сред тях деца и бременни жени. Всички са откарани в болницата в Хиос с различни наранявания.