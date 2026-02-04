По-топло в сряда, но започват валежи от дъжд

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще е предимно облачно, на места в низините и котловините - и мъгливо. След обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък. Вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва, а в Североизточна България и в районите близо до северните планински склонове ще духа умерен вятър от юг-югоизток.

Минималните температури ще бъдат предимно между минус 8° и минус 3°, по-високи в Южна България, а максималните – между 4° и 9°, по-ниски в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около минус 1°, а максималната – около 3°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 6° до 8°. Температурата на морската вода е от 5° до 7°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

В четвъртък ще бъде облачно с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област, на места в Източна България и Централния Предбалкан. В Дунавската равнина валежите ще са слаби, там има условия за образуване на поледици. В планините над 1800 метра надморска височина ще превалява сняг. Ще духа умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, по-високи в източните и югозападните райони, а максималните – между 7° и 12°, по-ниски в Северозападна България, където ще е мъгливо.

В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат страната. Отново значителни ще са количествата в Рило-Родопската област.

В събота ще е почти без валежи, ще има и по-значителни разкъсвания на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Ще бъде топло за първата половина от февруари с минимални температури между 1° и 6° и максимални - между 10° и 15°, по-ниски в западната и централната част от Дунавската равнина, където ще е мъгливо.

В неделя от север-североизток ще прониква студен въздух и температурите ще се понижат. Под влияние на преминаващ южно от страната средиземноморски циклон ще се създаде нова валежа обстановка. Ще бъде облачно, на много места в страната с валежи от дъжд, които със застудяването в Северна България и високите полета в Западна бързо ще преминат в сняг.

