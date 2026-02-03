БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хулио Веласкес: Този мач няма да ни повлияе

Спорт
Горд съм с моите играчи и искам да благодаря на публиката за подкрепата, коментира треньорът на "сините" след загубата в мача за Суперкупата на България.

Хулио Веласкес: Този мач няма да ни повлияе
Снимка: startphoto.bg
Хулио Веласкес смята, че загубата в мача за Суперкупата на България няма да повлияе на Левски. „Сините“ отстъпиха срещу Лудогорец с 0:1 в мача за трофея на Националния стадион „Васил Левски“. Старши треньорът на столичния тим

"Считам, че Левски направи добър мач, който можеше и да спечели. Искам да поздравя и противника, с когото направихме много интересен мач. Горд съм с моите играчи и искам да благодаря на публиката за подкрепата. От тук насетне смятам, че направихме една добра среща, в която играхме добре и с топката, и без нея, но в един такъв мач нямаш много възможности. Това е и нещото, което ни липсваше. Преди Лудогорец да отбележа ние имахме ситуации, в които можеше да вкараме", изрази съжаление испанецът.

"В последните минути играта беше повече на желание, отколкото на възможности. Липсваше ни идея как да решим мача в края, но мисля, че направи добър двубой срещу силен съперник, който можеше да спечелим", добави още той.

Наставникът бе попитан и дали това ще повлияе на отбора, особено след като "сините" отстъпиха и в дербито с ЦСКА през есента на миналата година.

"Това няма да ни повлияе, защото всеки мач е различен за себе си. Днешният мач няма общо с първенството и няма смисъл да правим паралели със срещите с Лудогорец и с ЦСКА. В момента вече мисля само за предстоящия мач през уикенда с Ботев Враца“, завърши Веласкес.

#Суперкупа на България по футбол за 2026 г. #Хулио Веласкес #ПФК ЛЕВСКИ

