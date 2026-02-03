БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Повишението на температурите продължава, но ще има и отрицателни максимални температури

Чете се за: 02:55 мин.
Снимка: БГНЕС
Съществено, но временно затопляне предстои през втората половина седмицата. В неделя ще започне ново застудяване и отново ще има валежи от сняг. Преди това повишението на температурите ще продължи и утре ще бъде по-топло, в сравнение с днес, с минимални температури от минус 8° в Северна България до 4° в югозападните райони, по Черноморието – от минус 2° по северното до 2° по южното крайбрежие.

В София, след минус 5° рано тази сутрин, утре ще бъде около минус 1°, в сряда ще има райони с отрицателни максимални температури, но вече само в западните и централните райони от Дунавската равнина, където през целия ден ще остане мъгливо. В останалата част от страната ще духа умерен вятър от юг-югоизток и температурите следобед ще бъдат от 2° до 10°, в София – около 3°.

Ще е предимно облачно, а в следобедните часове ще започнат валежи от дъжд, първо в Югозападна България. По Черноморието утре се задържи без валежи, с умерен югоизточен вятър и максимални температури от 6° до 8°.

В планините ще духа силен и бурен южен вятър и опасността от лавини опасност извън зимните маркировки и обработените в курортите писти остава повишена. И там ще завали през втората половина на деня, като границата между сняг и дъжд ще бъде твърде високо, на около 2000 метра.

Обширен атлантически циклон с име "Леонардо" ще продължи да определя времето в Западна Европа. Източната му периферия ще обхване и Централна Европа, като в нея ще се формират два нови средиземноморски циклона, единият над Апенините, който ще се премества на изток и ще донесе проливни валежи от дъжд и на Балканите, включително и в нашата страна, през нощта срещу четвъртък и в четвъртък, по-значителни на места в Източна България и в планините, особено в масивите от Югозападна България. В Дунавската равнина валежите ще са слаби, там има условия за образуване на поледици.

В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат страната. Отново значителни ще са количествата в Рило-Родопската област.

В събота ще е почти без валежи, ще има и слънчеви часове, но в неделя отново ще вали и с предстоящото ново застудяване в Северна България и високите полета в Западна дъждът ще премине в сняг.

