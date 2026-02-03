БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
История за отдаденост: Как Светлозар съчетава двата свята - на пламъците и фолклора

Чете се за: 02:35 мин.
У нас
История за отдаденост към професията, но и към традицията. Срещаме ви с един истински боец, който влиза в огъня без да се замисли. Той е пожарникар, но носи музиката в душата си, защото е закърмен с българския фолклор и звука на родопската кабагайда.

Един сигнал е достатъчен, за да се промени всичко. За секунди спокойствието се превръща в действие. Това е ежедневието на Светлозар – пожарникар, който е свикнал да влиза там, откъдето другите излизат.

Светлозар Чалов, пожарникар, 4-та Районна служба ПБЗН: "Да си пожарникар това не е просто работа, това е призвание, да знаеш, че всеки ден можеш да помогнеш за спасяването на човек или дом."

Работата му е опасна и изисква пълна концентрация. Сигналите, на които се е отзовалал, са различни. Винаги ще помни и първия сигнал, на който се е отзовал.

Светлозар Чалов, пожарникар, 4-та Районна служба ПБЗН: "Спомням си отначало тишината в пожарната служба, след което набиха звънците, станахме, облякохме уноформите, излезнахме и вече при приближаването на пожара като видях тези пламъци, изоставена сграда, от начало се стрестнах, но запазих самообладание."

Когато сирените замлъкнат и екипировката остане на закачалката, Светлозар намира друг начин да освободи напрежението. Без огън, но със същата сила. Гайдата не е просто инструмент. Тя изисква дъх, издръжливост и характер.

Светлозар Чалов, пожарникар, 4-та Районна служба ПБЗН: "Започнах от детски юношески ансамбъл в Смолян с ръководител Костадин Илчев, той ми нареди пръстите на този инструмент."

От миналата година българската гайда официално влезе в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

Светлозар Чалов, пожарникар, 4-та Районна служба ПБЗН: "Когато хвана гайдата и някак самата мелодия започва да говори, започва да изказва чувства, история."

В единия свят Светлозар гаси пожари, в другия – пази жива традицията. Две различни роли, обединени от едно и също нещо – силата да даваш повече, отколкото взимаш.

