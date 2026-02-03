"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват хората да гласуват, сочи проучване на "Галъп"

Дали депутатите ще изпълнят обещанията си за промени в Изборния кодекс предстои да разберем утре, когато е заседанието на парламента. Неизпълнените обещания най-много отблъскват хората да гласуват, показва специално допитване на "Галъп Интернешънъл Болкан", проведено специално за предаването "Референдум".

Гледайте "Референдум" с Добрина Чешмеджиева от 21.00 ч. по БНТ 1

На въпроса кое най-често отблъсква хората в предизборните кампании, на първо място се нареждат нереалните обещания с 46%. Следват взаимните нападки между политическите опоненти (28%) и липсата на конкретика (14%). По-рядко като отблъскващи фактори се посочват прекалено многото реклама (6%), а също и липсата на интерес към кампаниите, отбелязана от други 6% от анкетираните.