БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват хората да гласуват, сочи проучване на "Галъп"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дали депутатите ще изпълнят обещанията си за промени в Изборния кодекс предстои да разберем утре, когато е заседанието на парламента. Неизпълнените обещания най-много отблъскват хората да гласуват, показва специално допитване на "Галъп Интернешънъл Болкан", проведено специално за предаването "Референдум".

  • Гледайте "Референдум" с Добрина Чешмеджиева от 21.00 ч. по БНТ 1

На въпроса кое най-често отблъсква хората в предизборните кампании, на първо място се нареждат нереалните обещания с 46%. Следват взаимните нападки между политическите опоненти (28%) и липсата на конкретика (14%). По-рядко като отблъскващи фактори се посочват прекалено многото реклама (6%), а също и липсата на интерес към кампаниите, отбелязана от други 6% от анкетираните.

#предсрочни избори #референдум

Последвайте ни

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
3
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
4
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Общество

С 3 евро е поскъпнала потребителската кошница през януари
С 3 евро е поскъпнала потребителската кошница през януари
Антон Андонов, УС на БНТ: Оставихме DARA сама да вземе решението си за "Евровизия" Антон Андонов, УС на БНТ: Оставихме DARA сама да вземе решението си за "Евровизия"
Чете се за: 04:52 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия" DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
6803
Чете се за: 02:22 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата еднодневна винетка Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата еднодневна винетка
Чете се за: 00:37 мин.
Отбелязваме Зимния Симеоновден, последният от Вълчите празници Отбелязваме Зимния Симеоновден, последният от Вълчите празници
Чете се за: 01:57 мин.
Само за януари: Рекорд по дарения отчитат от Българската хранителна банка Само за януари: Рекорд по дарения отчитат от Българската хранителна банка
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват хората да гласуват, сочи проучване на "Галъп" "Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват хората да гласуват, сочи проучване на "Галъп"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Съдът потвърди уволнението на бившия директор на митницата в града...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Правната комисия прие: До 20 изборни секции в държави извън ЕС
Чете се за: 04:25 мин.
Нови руски удари в Украйна
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ