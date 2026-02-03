Петър Петров, "Възраждане": Ние искаме да бъдат по-скоро тези избори

Единствената формация, която заяви, че няма да участва в консултациите при президента Йотова е "Възраждане". Днес от партията на Костадин Костадинов коментираха и идеята на ГЕРБ за смяна на председателя на парламента в търсене на служебен премиер.

Петър Петров, депутат от ПГ на "Възраждане": "Ако има подобен избор на председател, ние от "Възраждане" ще вземем решение дали да издигаме кандидатура. Ако издигаме - това е единствената кандидатура, която бихме подкрепили, както и до сега. Мога да кажа, че се бави издаването на указа за насрочването на изборите. Ние искаме да бъдат по-скоро тези избори и именно затова решихме да не участваме в днешните консултации. За нас това протакане само и единствено, за да се водят някакви преговори за служебно правителство, което би могло да бъде с времеви обхват забележете близо година, ако след изборите не се състави кабинет."