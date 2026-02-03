Кърсти Ковънтри: Зимните олимпийски игри ще останат незабравими

Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри изрази своето задоволство от напредъка на организационните екипи през последните месеци в Милано-Кортина за Зимните олимпийски игри 2026.

Игрите ще се проведат от 6 до 22 февруари. БНТ ще предава олимпиадата, в която България ще участва с 20 спортисти.

В събота изпълнителният съвет на МОК проведе свое заседание в операта Ла Скала в центъра на Милано. На него бяха дискутирани финалните щрихи от подготовката на игрите, а вчера в олимпийското село беше открита Стената на олимпийското примирие.

Кърсти Ковънтри и президентът на фондация „Милано-Кортина 2026“ Джовани Малаго застанаха зад мнението, че предстоящите състезания ще останат незабравими за спортистите и зрителите.