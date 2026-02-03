Вече има такса за снимка на фонтана Ди Треви в Рим

Рим въвежда такса от 2 евро за туристи, желаещи да се снимат на фонтана Ди Треви. Таксата се събира всеки ден, включително и през уикенда, от сутринта до 22:00 часа.

Идеята е да се намали огромния наплив от туристи, а събраните пари да отиват за поддръжката на един от най-известните символи на Рим. Над 10 милиона души са посетили забележителността само за година.

Има поверие, че ако хвърлиш монета през рамо във водите на фонтана Ди Tреви, ще се върнеш отново в Рим.

Жителите на града, хора с увреждания с придружител и деца под 6 години са освободени от такса. Таксата се отнася само за туристите, които искат да слязат до водата. Площадът остава свободен за всички.