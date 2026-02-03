K-pop групата XLOV идва у нас за първи път

K-pop групата XLOV пристига за първи път в България за среща с феновете си на 6 февруари в София. Билетите бяха разпродадени за минути и се наложи организаторите да премесят събитието в по-голяма зала.

Предвидено е да има разговор с фенове, автографи и групова снимка, но при определени строги правила и график.

Xlov бързо се утвърдиха като феномен в жанра със своята екстравагантна визия, ярки перуки, впечатляващ грим, нестандартен стил и новаторската си концепция. Музиката им съчетава моделен поп, динамични танци и елементи на R&B. Посланието им е ясно – свобода на изразяване и право на личен избор.

Само година след международния си дебют групата вече има над 1.5 милиона последователи в Instagram, а концертите им из цяла Европа са напълно разпродадени.