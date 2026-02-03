Дара няма да се откаже да представя България на Евровизия

Дара, победителката в националната селекция за „Евровизия“, няма да се отказва от конкурса. Тя сподели, че милите коментари, съобщения и подкрепата онлайн са били това, което я е задържало в битката.

В „Денят започва“ Дара каза, че полярните реакции след победата не са я разколебали, а я мотивират да работи с пълна сила.

Антон Андонов от Управителния съвет на БНТ заяви, че е имало опити за дискредитиране на зрителския вот от китайски ботове, но нито един от тези опити не е бил зачетен и няма отчетени нелегитимни гласове.