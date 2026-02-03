Тръмп се договори с Нарендра Моди за митата и руския петрол

Индексите на финансовите пазари на Индия се повишиха рязко след търговско споразумение, което намали американските мита върху индийски стоки. Доналд Тръмп обяви сделката в социалните мрежи след разговор с индийския премиер Нарендра Моди. По думите му Индия се е съгласила да спре покупките на руски петрол и да намали търговските бариери върху износа на САЩ.

Русия обяви, че не е получила официална информация от Индия за отказ от доставки на руски петрол.

Последно Доналд Тръмп и индийският премиер Нарендра Моди се видяха в Овалния кабинет през февруари 2025 г. Индия е четвъртата по големина икономика в света. Страната е един от водещите търговски партньори на Вашингтон. Сега двамата лидери достигнаха до сделката след телефонен разговор.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Беше чест да разговарям с министър-председателя на Индия Моди. Той се съгласи да спре да купува руски петрол и да купува много повече от САЩ и потенциално от Венецуела. Това ще помогне за край на войната в Украйна. Споразумяхме се за търговско споразумение между Съединените щати и Индия, според което САЩ ще начисляват намалено мито, понижавайки го от 25% на 18%."

Вашингтон ще намали и допълнителните мита от 25% за Индия, наложени през август като наказателна мярка заради покупките ѝ на руски петрол. Така намалението е от 50 на сто на 18%. Рупията отбеляза най-добрата си стойност от повече от седем години.

Четан Дамани, инвеститор в Мумбай: "Индия има огромен пазар. 80% от компаниите зависят от местния пазар в Индия. Така че ние силно вярвахме в растежа на страната. Имах увереност и запазих всичките си инвестиции и сега те са възнаградени."

Съобщението на Тръмп е оскъдно на подробности. Представител на индийското правителство обаче заяви, че Индия се е съгласила да купува петрол, отбранителни стоки и самолети от САЩ, като същевременно частично е отворила за внос своя силно защитен селскостопански сектор.

Инвеститорите виждат и друг ефект от споразумението. "Основният риск от геополитическа изолация на Индия, вече е адекватно решен чрез последователни търговски сделки с Европейския съюз и САЩ", коментират икономисти.