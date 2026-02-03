БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп се договори с Нарендра Моди за митата и руския петрол

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Запази

Вашингтон намалява митата, Ню Делхи се отказва от руския петрол

тръмп договори нарендра моди митата руския петрол
Снимка: БТА
Слушай новината

Индексите на финансовите пазари на Индия се повишиха рязко след търговско споразумение, което намали американските мита върху индийски стоки. Доналд Тръмп обяви сделката в социалните мрежи след разговор с индийския премиер Нарендра Моди. По думите му Индия се е съгласила да спре покупките на руски петрол и да намали търговските бариери върху износа на САЩ.

Русия обяви, че не е получила официална информация от Индия за отказ от доставки на руски петрол.

Последно Доналд Тръмп и индийският премиер Нарендра Моди се видяха в Овалния кабинет през февруари 2025 г. Индия е четвъртата по големина икономика в света. Страната е един от водещите търговски партньори на Вашингтон. Сега двамата лидери достигнаха до сделката след телефонен разговор.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Беше чест да разговарям с министър-председателя на Индия Моди. Той се съгласи да спре да купува руски петрол и да купува много повече от САЩ и потенциално от Венецуела. Това ще помогне за край на войната в Украйна. Споразумяхме се за търговско споразумение между Съединените щати и Индия, според което САЩ ще начисляват намалено мито, понижавайки го от 25% на 18%."

Вашингтон ще намали и допълнителните мита от 25% за Индия, наложени през август като наказателна мярка заради покупките ѝ на руски петрол. Така намалението е от 50 на сто на 18%. Рупията отбеляза най-добрата си стойност от повече от седем години.

Четан Дамани, инвеститор в Мумбай: "Индия има огромен пазар. 80% от компаниите зависят от местния пазар в Индия. Така че ние силно вярвахме в растежа на страната. Имах увереност и запазих всичките си инвестиции и сега те са възнаградени."

Съобщението на Тръмп е оскъдно на подробности. Представител на индийското правителство обаче заяви, че Индия се е съгласила да купува петрол, отбранителни стоки и самолети от САЩ, като същевременно частично е отворила за внос своя силно защитен селскостопански сектор.

Инвеститорите виждат и друг ефект от споразумението. "Основният риск от геополитическа изолация на Индия, вече е адекватно решен чрез последователни търговски сделки с Европейския съюз и САЩ", коментират икономисти.

#Доналд Тръмп #Индия #САЩ #нарендра моди

Последвайте ни

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
3
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
4
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове
6
Записи от втори козметичен салон в Бургас са открити в порносайтове

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Азия

Обилни снеговалежи отнеха живота на 30 души в Япония
Обилни снеговалежи отнеха живота на 30 души в Япония
САЩ ще намалят митата за Индия САЩ ще намалят митата за Индия
Чете се за: 01:00 мин.
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
Чете се за: 03:07 мин.
Може ли Сирия отново да се превърне в туристическа дестинация? Може ли Сирия отново да се превърне в туристическа дестинация?
Чете се за: 03:10 мин.
Великобритания и Китай се договориха за рестарт на отношенията си Великобритания и Китай се договориха за рестарт на отношенията си
Чете се за: 03:25 мин.
Рестарт на отношенията Пекин - Лондон Рестарт на отношенията Пекин - Лондон
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН Президентът Илияна Йотова продължава консултациите с "ДПС - Ново начало", БСП и ИТН
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Правната комисия прие: До 20 изборни секции в държави извън ЕС Правната комисия прие: До 20 изборни секции в държави извън ЕС
Чете се за: 04:25 мин.
Съдът потвърди уволнението на бившия директор на митницата в града...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
В "Манастирски ливади" протестираха заради планирано...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нови руски удари в Украйна
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Обиски в Париж: Разследване срещу Екс, Илън Мъск е призован на разпит
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ