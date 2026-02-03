Тръмп се договори с Нарендра Моди за митата и руския петрол

Вашингтон намалява митата, Ню Делхи се отказва от руския петрол
Индексите на финансовите пазари на Индия се повишиха рязко след търговско споразумение, което намали американските мита върху индийски стоки. Доналд Тръмп обяви сделката в социалните мрежи след разговор с индийския премиер Нарендра Моди. По думите му Индия се е съгласила да спре покупките на руски петрол и да намали търговските бариери върху износа на САЩ.
Русия обяви, че не е получила официална информация от Индия за отказ от доставки на руски петрол.
Последно Доналд Тръмп и индийският премиер Нарендра Моди се видяха в Овалния кабинет през февруари 2025 г. Индия е четвъртата по големина икономика в света. Страната е един от водещите търговски партньори на Вашингтон. Сега двамата лидери достигнаха до сделката след телефонен разговор.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Беше чест да разговарям с министър-председателя на Индия Моди. Той се съгласи да спре да купува руски петрол и да купува много повече от САЩ и потенциално от Венецуела. Това ще помогне за край на войната в Украйна. Споразумяхме се за търговско споразумение между Съединените щати и Индия, според което САЩ ще начисляват намалено мито, понижавайки го от 25% на 18%."
Вашингтон ще намали и допълнителните мита от 25% за Индия, наложени през август като наказателна мярка заради покупките ѝ на руски петрол. Така намалението е от 50 на сто на 18%. Рупията отбеляза най-добрата си стойност от повече от седем години.
Четан Дамани, инвеститор в Мумбай: "Индия има огромен пазар. 80% от компаниите зависят от местния пазар в Индия. Така че ние силно вярвахме в растежа на страната. Имах увереност и запазих всичките си инвестиции и сега те са възнаградени."
Съобщението на Тръмп е оскъдно на подробности. Представител на индийското правителство обаче заяви, че Индия се е съгласила да купува петрол, отбранителни стоки и самолети от САЩ, като същевременно частично е отворила за внос своя силно защитен селскостопански сектор.
Инвеститорите виждат и друг ефект от споразумението. "Основният риск от геополитическа изолация на Индия, вече е адекватно решен чрез последователни търговски сделки с Европейския съюз и САЩ", коментират икономисти.