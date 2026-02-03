Нови руски удари в Украйна

Войната в Украйна - поредна масирана руска атака срещу енергийна и цивилна инфраструктура в Украйна. Хиляди остават без ток и отопление, не само в Киев, но и в други райони на страната. НАТО ще продължи да подкрепя Украйна, каза генералният секретар на Алианса Марк Рюте, който е на посещение в Киев. Според президента Володимир Зеленски с последната си атака Москва е пренебрегнала усилията на Съединените щати за постигане на мир.

Украйна се събужда... след поредната изтощителна нощ - над 450 дронове и повече от 70 ракети.

Серхий Серков, жител на Киев: "Винаги има надежда. Всички се надяват, че ситуацията ще се подобри, че войната ще свърши. Но... не. Както виждаме, нищо подобно няма да се случи в близко бъдеще. Руснаците използват времето, за да тероризират хората." Людмила Лизунова, жител на Харков: "Тъмно е и студено, няма ток, няма отопление. Исках само да напиша на близките си. Връзката е много лоша - няма интернет, няма електричество - нищо няма..." Свитлана, жител на Суми: "Терасата е напълно разрушена, вратата е избита. Всички стъкла на спалнята са счупени."

Сериозно засегнати са жилищни сгради и енергийна инфраструктура. Без ток са хиляди, не само в украинската столица. В Киев е пострадал е монументът "Родината майка". В миналото паметникът е бил символ на съветската победата във Втората световна война. През 2023 г. съветският герб в едната ръка на статуята беше заменен с украински тризъбец. Според руското военно министерство са поразени обекти то "военнопромишления комплекс и енергийни цели, използва за военни цели..."

"Подкрепата за Украйна няма да спре, Русия не дава сигнал за "истинско желание" за мир - думи на генералния секретар на НАТО - Марк Рюте. Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "НАТО застава зад Украйна и я подкрепя. Днес и през следващите години. Не само защото споделяме общи ценности, но и защото нашата сигурност е свързана. Ние подкрепяме вашия суверенитет, сигурност и борбата ви за мир. Всички искаме да видим справедлив и траен край на войната."

След атаката от изминалата нощ, заданията на нашата делегация за предстоящите разговори в Абу ДАби ще бъдат коригирани, каза президентът Володимир Зеленски, и добави, че Русия се е възползвала от молбата на САЩ за временно спиране на огъня по енергийния сектор не за да подкрепи дипломатическите усилия, а за да се запаси с ракети и да удари в най-студените дни.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Безусловно ще поддържаме и следващи предложения за деескалация. Нашата делегация ще обмени позиции с руската, съобразно нашите и американските разбирания. Аз ще бъда във връзка с тях и ще видим с какво идва руската страна, на какви компромиси е готова. Мисля, че нашите представители знаят - трябва да се търси диалог, ни никой няма намерение да се предава!"

Според публикация във "Файненшъл таймс" Украйна се е съгласила на план от няколко стъпки за прилагане на евентуално примирие с Русия. Според него при първоначално нарушение на бъдещо споразумение от страна на Русия, Москва ще получи незабавно предупреждение по дипломатически път, а украинската армия - правото да се защити. При продължаващо нарушение ще се намесят първо сили на т.нар. "Коалиция на желаещите", след което ще последва координиран военен отговор от страна на Европа и САЩ. На този етап пробив утре и в четвъртък в Абу Даби изглежда малко възможен.