След 30 години пауза: Русе отново се радва на успехи в женския волейбол

Волейболистките бързо спечелиха любовта на русенци.

Русе волейбол
След 30 годишна пауза Русе отново има женски волейболен отбор. Той носи името на Любо Ганев и това не е случайно. Защото е основан от треньора Сашо Тодоров, който първи е повярвал в качествата на знаменития ни волейболист, когато други са го смятали за безперспективен. Отборът успя бързо да постигне и голям успех, спечелвайки Купата на България. Волейболистките бързо спечелиха любовта на русенци, след като финалните мачове за Купата на България се играха пред пълна зала в крайдунавския град.

„Всичко стана непренудено. Първо с Любо Ганев решихме да направим школа по волейбол и когато започнахме да работим, ние видяхме, че наистина в България има много талантливи деца“, коментира пред БНТ Сашо Тодоров, президент на „ВК Любо Ганев – Автосвят“.

С времето община и спонсори помагат отборите в школата да се увеличат, като се постигат много успехи в детско-юношеските първенства. Постепенно се стига до първоначално поставената цел - възраждане на женския волейбол в Русе.

„Най-хубавото нещо е, че ние чертаем пътя на тия деца да останат в град Русе, да може да играят в град Русе, да останат при родителите си и да запазим младото поколение“, каза още Тодоров.

Треньорът Христо Кирев разчита на много млад състав, който вече е показал амбиция и качество за покоряване на спортни върхове.

"Състезателките в отбора са 90% изцяло русенки, 12 от 13 момичета са русенки, възпитаници на школата на Сашо Тодоров, дори и Милена Ботева. Средната възраст е около 18 години, има по-малки и две-три на 20“, каза Христо Кирев.

Високата 204 см Милена Ботева е играещ-треньор и капитан на отбора. Въпреки успехите, които е постигал в чужбина, спечелената купа има специално значение за нея.

„Тази купа означава страшно много за мен и от всички постижения, които съм имала до момента като състезател, е най-голямото нещо, което съм постигнала в спортната кариера, защото се случва в родният ми град“, коментира Ботева.

В турнира за №1 бе избрана Ивайла Кирева, която преминава през школата на русенския клуб, а сега е основен играч в женския отбор.

Следващата цел пред отбора вече е поставена – да бъде спечелено първенството, в което към момента русенки са първи.

Подробности вижте във видеото!

