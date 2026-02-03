Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори

Президентът Илияна Йотова започна консултациите с партиите за избора на служебен премиер.

Йотова отбеляза, че обща цел е провеждането на честни, прозрачни добре организирани избори. От ГЕРБ-СДС излязоха с нестандартна идея. Предлагат да се избере нов председател на парламента, за да може така кръга от хора за служебен премиер да се увеличи. А от ПП-ДБ настояват, че е много важно кои ще са министрите на вътрешните работи и правосъдието.

Пред ГЕРБ-СДС президентът Йотова напомни, че възможните кандидати за служебен премиер са избрани и назначени от парламента и трябва да защитават не само своя личен авторитет, но и авторитета на институцията, която ги е избрала.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Най-важната цел е провеждането на честни прозрачни, добре организирани избори. Вашите позиции ще ми помогнат твърде много, за да избера кой от съгласилите се 5 ще бъде най-подходящ. Ще взема предвид всички ваши съображения, но ще направя своето решение, най-вече според моето разбиране за интересите на държавата и на българските граждани."

Деница Сачева поздрави Илияна Йотова като първата жена-президент и за това, че се опитва да върне диалога между институциите. И макар че от ГЕРБ обявиха, че няма да ѝ дават съвети кого да избере за служебен премиер, излязоха с конкретна идея, предвид факта, Рая Назарян отказа поста.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС: "Вие бихте могла в рамките на тези оставащи 239 народни представители да прецените дали има някой наш колега, който би могъл да изпъни тези ангажименти и задължения. Като най-голяма парламентарна група се ангажираме с това да подкрепим един нов избор на председател на НС, който би могъл да изпълни ангажимента конституционен като един служебен министър-председател." Илияна Йотова, президент на Република България: "Избор на нов председтел е изцяло в ръцете на депутатите, то в никакъв случай не може да е мое желание, препоръка, избор на конкретен човек. В малкото време, което е до изборите, не знам дали това е възможно."

От ПП-ДБ определиха идеята на ГЕРБ като абсурдна и комичана. А пред тях президентът Йотова напомни, че последните промени в Конституцията предвиждат парламентът да продължи да работи и по време на служебното правителство.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Политическата отговорност не е прекъсната по този начин, тя е споделена даже в ситуацията, в която сме, още по-силно между НС и МС. До тогава обаче нека сме наясно, че има правителство, което е в оставка и не е в отпуск. Някои от належащите проблеми с помощта на парламента, биха могли да бъдат решени. За мен е много важно да има приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет, най-малко от гледна точка на това, че тези които ще приемат този тежък кръст, ще трябва да занят какво наследство получават."

Илияна Йотова увери, че ще възложи мандат на един от възможните кандидати с ясното съзнание, че в една друга ситуация, при старите текстове, нейният избор щеше да бъде различен. От ПП-ДБ се съгласиха, че изборът за служебен премиер е в ръцете на президента, но за тях единствения възможен човек за този пост е Андрей Гюров.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "За да бъдат проведени честни избори трябва да има вътрешен министър, който да направи всичко възможно да противодейства на купуването на гласове, министър на правосъдието, който да предложи нов и.ф. главен прокурор, парите за общините да не служат за купуване на гласове, виждаме го в НС, виждаме го като една от основните практики на модела Пеевски - Борисов. Основната цел на това служебно правителство трябва да бъде спиране на финансирането, на кранчето на този корупционен модел Пеевски - Борисов." Николай Денков, ПП-ДБ: "Служебното правителство трябва да се занимава само с провеждането на честни избори в един реален свят то трябва да движи всички процеси, важни за държавата, в един реален български свят, първото нещо, което трябва да направи всеки министър е да погледне какви мини, бомби са заложени в министерствата, защото в почти всяко министрество кще има доста тежки такива."

Според ПП-ДБ най-разумната дата за предсрочните изборите е 19 април.