Последно сбогом с легендата на Локомотив (София) Спиро Дебърски

Роднини, приятели и колеги си казват последно сбогом с една от легендите на българския футбол и Локомотив (София) Спиро Дебърски. Той почина на 92 годишна възраст. Поклонението е пред базиликата „Света София“.

Крилото, което носи първата шампионска титла на Локомотив (София) Спиро Дебърски е поредната футболна легенда, която се присъедини към небесния отбор. Десетки изпратиха Дебърски по последния му път.

„Винаги ме е приемал като момче, на което винаги мога да каже съвет. Никога не е бил нещо повече от един земен човек, една голяма легенда на Локомотив“, каза Антон Велков.

„Той беше и баща, и приятел, и треньор. Особено за мен. Той ме взел от Благоевград. При него почнах в Локомотив (София). Много благ човек“, сподели Борис Ангелов.

„Отиде си един много добър футболист и преди всичко добър човек. Това е животът, съдбата, всички съжаляваме. Неприятен момент за всички футболни деятели и футболни хора“, каза от своя страна Бойко Величков.

По информация на БНТ погребението ще се извърши в по-тесен семеен кръг.



Подробности вижте във видеото!