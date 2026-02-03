На второ четене: С напрежение и нови предложения в правната комисия гледат промените в Изборния кодекс

Заседава парламентарната правна комисия. Депутатите гледат поправките на "Възраждане" във връзка с намаляването на броя на изборните секции в страни извън Европейския съюз. Миналата седмица предложението скара народните представители в пленарната зала.

С напрежение и много нови предложения започна разглеждането на промените в Изборния кодекс на второ четене в правната комисия. От "Възраждане" предлагат до 20 секции извън ЕС, извън дипломатически и консулски представителства. От МЕЧ предлагат към ЕС да се добави Великобритания, Северна Ирландия, САЩ и Канада, а ограничението от 20 секции да остане за всички останали. От ПП-ДБ вместо 20, предлагат 100 секции извън ЕС. За да се избегне риск от злоупотреба с електронните заявления ЦИК да изисква допълнителна проверка чрез съобщение на посочен телефонен номер, декларацията по образец да се попълва и подписва пред членовете на СИК.

Христо Расташки - МЕЧ: "Това, което го правите - не е правилно. Нито юридически, нето политически. Къде е Цончо? Няма да имате един глас от чужбина. Правите нова коалиция с ГЕРБ – това няма да ви помогне."

Надежда Йорданова - ПП-ДБ: "Този подход за ограничаване на българите не е добро решение. То цели не да се справи с контролирания вот, а само да накаже онези, които не са подкрепили ДПС-НН и ИТН и не разбирам защо ГЕРБ се забъркват. Ограничението от 20 секции е произволно, ние правим алтернативно предложение – ако ще се ограничават секции, защо да не са 100."

Петър Петров - “Възраждане”: "Сред като сте управлявали 9 месеца с ДПС и сте гласували заедно с ДПС сега да говорите, че сме обвързани с друго мнозинство е нереално, несъстоятелно и абсурдно. Защо сте избрали 100 секции?"

Явор Хайтов - АПС: "Трябва да дадем шанс на хората, където и да се намират по света, да им дадем право на глас. Ние ги отчуждаваме и отблъскваме."

Христо Расташки - МЕЧ: "Предавам ви думите на Радостин Василев: ще има трибунал срещу вас и вашата комисийка."

Петър Петров - “Възраждане”: "Стига вече, направи клипчето за ТикТок."

Бранимир Балачев - ГЕРБ-СДС: "Опит да имитира своя лидер на партия МЕЧ е безпардонно, невъзпитано поведение. Не се обаждайте, не сте възпитан. Вие можете само да се учите.

Христо Расташки - МЕЧ: "Когато парвите такива закони просташки - ще имате просташко отношение."

Бранимир Балачев - ГЕРБ-СДС: "Имайте, хора, малко поведение."

Христо Расташки - МЕЧ: "Аз защитавам българите в чужбина."

Калин Стоянов - ДПС-НН: "Ние от ПГ на ДПС-НН ще гласуваме против на ограничаването на броя на секциите в чужбина. Всеки български гражданин има право на глас. Трябва да се спре със спекулациите, че видите ли някой би имал полза от това ограничаване от броя на секциите в чужбина."

Юлиана Матеева - "Величие": "Ограничаването на конституционни права на българи не може да бъде облечено със закони за целесъобразност. Вотът от Турция ще бъде пренесен с автобуси в България и няма да бъде ограничен."