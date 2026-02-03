БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антон Андонов, УС на БНТ: Оставихме DARA сама да вземе решението си за "Евровизия"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:15 мин.
Общество
Той призна, че в БНТ е имало притеснения около колебанието ѝ, но подчерта, че крайното ѝ решение е правилно

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Екипът на Българската национална телевизия е оставил изпълнителката DARA сама да прецени дали да приеме предизвикателството да представи страната ни на "Евровизия". Това заяви в студиото на "Денят започва" Антон Андонов – членът на Управителния съвет на БНТ.

"Ние по-скоро оставихме DARA на спокойствие, за да може да премисли и да вземе правилното решение за себе си, а и оттам – за всички нас", каза Андонов.

Той призна, че в БНТ е имало притеснения около колебанието ѝ, но подчерта, че крайното ѝ решение е правилно.

"Радваме се, че тя взе може би най-доброто решение за всички и вярваме, че ще постигне огромен успех на финалите във Виена", допълни той.

Андонов обясни, че всички артисти в националната селекция са били достойни представители и подбрани по обективни критерии.

"Всички участници бяха избрани от топ 40 на най-излъчваните български артисти в класацията на ПРОФОН. Към тази класация прибавихме данни за най-стриймваните и добре представящите се в социалните мрежи артисти", обясни той.

Според него за първи път от години насам селекцията е събрала толкова силен и актуален набор от изпълнители и актуални звезди.

"Може би за първи път имаме толкова силен набор от артисти, толкова добра конкурентна среда, в която се случваше националната селекция и толкова актуални топ звезди, които мисля, че не са събрали в последните години в телевизионна програма и подобен музикален формат никъде", каза Андонов.

По отношение на критиките за тежестта на журито и зрителския вот, той подчерта, че процесът е бил прозрачен и добре контролиран.

"Организацията на националната селекция беше такава, че освен зрителския вот имахме 10 души жури, които от една страна пазихме в абсолютна тайна и за участници, и за зрители с цел да не бъдат атакувани. От друга страна, ние ги разделихме в две петиции, именно за това журито от първата седмица, когато стане ясно кое е, да не бъде контрактувано с различни предложения и с идеи. Даже тук ще си позволя да кажа, че много благодаря на всички професионалисти, които се включиха в журито, някои от които дори платиха известна тежка цена. Да не кажа, че и наистина пострадаха допълнително след самото излъчване на полуфинала."

"Ако някой има желание да направи организация, с която да пробие и зрителския вот и оценките на журито, то той трябва да инвестира такива средства, че всъщност ще му е абсолютно неизгодно от една страна. А от друга страна би било много по-лесно да дойде и да предложи да се включи в "Евровизия" по начин, по който се случи предишни години, когато силен продуцент застана зад Виктория, например", обясни Андонов.

Той заяви, че няма нито един отчетен нелегитимен глас и поясни, че от един IP адрес е отчетен само един глас. Според него, въпреки критиките в социалните мрежи, международната реакция към финала на националната селекция е била изключително положителна.

Вижте целия разговор във видеото

#УС на БНТ #DARA #"Евровизия 2026" #песенен конкурс #Дара #Антон Андонов #БНТ

Product image
