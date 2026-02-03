Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи

Началото на февруари донесе типично зимно време със сняг, студ и ледени дни, но според синоптиците тенденцията до края на месеца е към осезаемо затопляне, с температури над климатичните норми и постепенно топене на снежната покривка. Това коментира в студиото на "Денят започва" синоптикът Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

"На синоптичен език лошо време няма. Има време по прогноза. Важно е хората да са подготвени за това, което предстои", подчерта Стойчева.

В първите дни на месеца снежна покривка се образува в почти цялата страна. В равнинните райони тя достигна 10-15 см, а в Родопите – до 25 см, докато по долината на Струма остана без сняг, заради по-високите температури.

"С предстоящото затопляне снежната покривка ще започне да се топи първо в югоизточните райони, където е най-тънка, а след това почти навсякъде", обясни синоптикът.

Най-дълго снегът ще се задържи в планините и в Северозападна България. Преди затоплянето обаче, страната преминава през период на сериозен студ. В Северна България сутрешните температури паднаха до минус 10 градуса.

"В Русе, Свищов и Кнежа отчетохме минус 10 градуса. Там, където има снежна покривка и ясно време, температурите се понижиха най-много", каза Стойчева.

В тези райони дори дневните температури остават под нулата.

"Когато и максималните температури са отрицателни, говорим за т. нар. ледени дни", уточни тя.

Добрата новина идва след средата на седмицата. Студеният въздух постепенно се оттегля, а от запад-югозапад започва затопляне.

"Температурите ще достигнат 10-12 градуса, което е над нормата за февруари и ще ни напомни на пролет", посочи синоптикът.

Най-топлият ден се очаква да бъде събота, когато вероятността за валежи е сравнително малка.

"В някои райони наистина ще се усети пролетта", допълни Стойчева.

Затоплянето обаче ще бъде съпътствано и от валежи, основно от дъжд, включително и в планинските райони.

"В по-ниските части на планините вероятността за дъжд е много голяма. В равнините валежите ще са изцяло от дъжд", обясни тя.

Особено значителни количества се очакват в Родопите, където на места могат да паднат над 80 литра на квадратен метър. В същото време в Северозападна България остава рискът от поледици, заради по-ниските температури.

Температурите до средата на месеца ще са над нормата – ще има краткотрайни застудявания, но без трайно завръщане на зимата. След 22-23 февруари се очаква по-стабилно време, с повече слънце.

"Февруари няма да е напълно спокоен, но няма и да е екстремен. Важно е хората да следят прогнозите и да бъдат подготвени", подчерта Стойчева.

От НИМХ напомнят, че зимните условия в планините остават рискови.

