Аферата "Епстийн": Бил и Хилари Клинтън ще дадат показания пред Конгреса

Бившият американски президент Бил Клинтън и съпругата му и бивш държавен секретар Хилари Клинтън ще дадат показания в рамките на разследване на Конгреса по случая с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Решението им идва след заплаха да бъдат обявени в неуважение заради отказа им да свидетелстват за връзките си с Епстийн. Това можеше да доведе до повдигане на наказателни обвинения.

Публикуваните наскоро милиони документи свързани с Епстийн разкриха връзките на финансиста с много известни личности от политиката и бизнеса. Сред файловете има и снимки на финансиста с Бил Клинтън.

Бившият президент е летял със самолета на Епстийн няколко пъти след като напуска поста си. Той изрази съжаление и заяви, че не знае нищо за престъпната дейност на Епстийн.