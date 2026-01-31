БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради...
Чете се за: 02:27 мин.
Вторник ще е неучебен ден в Плевен заради ниските...
Чете се за: 01:50 мин.
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Чете се за: 02:17 мин.
Президентът Йотова започва консултации с парламентарните...
Чете се за: 00:30 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури:...
Чете се за: 01:52 мин.

Досиетата "Епстийн" – милиони страници документи и нови разкрития по аферата

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 03:42 мин.
По света
В тях името на президента Тръмп се споменава стотици пъти, фигурират и имената на Илън Мъск и Бил Гейтс

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Министерството на правосъдието на Съединените щати публикува поредната порция документи, свързани с обвинения в сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн. В огромния масив името на президента Доналд Тръмп се споменава стотици пъти, фигурират и имената на милиардерите Илън Мъск и Бил Гейтс.

3 милиона страници, 180 хиляди снимки и над 2 000 видеоклипа - това последният масив документи, който виждат бял свят месец и половина след заложения краен срок.

Тод Бланш, зам.-главен прокурор на САЩ: "Това е краят на един всеобхватен процес за идентифициране и преглед на документи, целящ да гарантира прозрачност и спазване на закона."

Разсекретените досиета съдържат подробности за времето, прекарано в затвора и самоубийството на Епстийн, както и десетки имейли. Подобно на предходните разкрития, новите документи хвърлят светлина върху внушителната мрежа от връзки на Епстийн с политици, бизнесмени, светски личности. Името на президента Доналд Тръмп се споменава много пъти. Той не отрича познанството си с покойния Епстийн, но твърди, че от години не са били приятели, и че не е знаел за сексуалните престъпления на финансиста. Според министерството на правосъдието, някои от документите съдържат неверни твърдения за Тръмп, вкключително и такива, подадени до ФБР непосредствено преди изборите през 2020 г.

Тод Бланш, зам.-главен прокурор на САЩ: "Нека да съм ясен - Белият дом няма нищо общо с разглеждането на документите. Не са наблюдавали процеса, не са казвали какво да се търси, какво да се редактира или какво не."

В една от кореспонденциите Епстийн предлага на човек, наречен "Херцога" запознанство с 26-годишна рускиня. Предполага се, че става дума за британския принц Андрю. Намеци за полово предавана инфекция след контакт с руски момичета има и в мейли, адресирани до Бил Гейтс. Милиардерът ги определи като "неверни и абсурдни". Друг милиардер Илън Мъск, в размяна на мейли пита Джефри Епстийн кога ще бъде "най-лудото парти" на острова му. В платформата Екс, Мъск написа, че се радва на публикуването на досиетата.

Илън Мъск, предприемач: "Много малко съм общувал с Епстийн и съм отказвал многократно покани да отида на неговия остров или да летя с с неговия „Лолита Експрес“, но бях наясно, че част от кореспонденцията ми с него може да бъде грешно интерпретирана и използвана от хора, които ме критикуват, за да опетнят името ми."

снимки: БТА

Публикуването на документите предизвика остри реакции сред засегнатите по случая Джефри Епстийн. По думите на адвокатите им, разкриването - макар и частично, на самоличносите им е "опустошително". Не е ясно дали това е краят на сагата с разсекретяване на досиетата "Епстийн".

#сексуален престъпник # Джефри Епстийн #досиетата "Епстийн" #аферата "Епстийн"

