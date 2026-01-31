БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре

Ще се образува снежна покривка - в Южна България достигаща 15-20 cм, а в Северна – до 10-15 cм

В следобедните часове, ще бъде предимно облачно и на отделни места в западната половина от страната ще превалява дъжд или сняг. В източните райони ще духа умерен вятър от изток-североизток и ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2 и 9°, в София – около 5, по Черноморието - между 3 и 6°.

През нощта ще бъде облачно, но все още само на отделни места ще има слаби превалявания, предимно от дъжд.
Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Температурите утре ще са почти без денонощен ход, в повечето райони - между минус 3 и 2°, в София – около 1, по Черноморието максималните температури ще бъдат от 1 до 3°.

Още сутринта от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество. Ще се образува снежна покривка - в Южна България достигаща 15-20 cм, а в Северна – до 10-15 cм.

Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с пориви до около 90 км/ч, и ще има снежни виелици и навявания.

В понеделник в източните райони все още ще превалява сняг,но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане предимно облачно и ветровито. Дневните температури в цялата страна ще са отрицателни.

През нощта срещу вторник вятърът ще отслабне, а облачността ще намалее и във вторник сутринта ще е много студено с минимални температури на места под минус 10°. Във вторник и сряда ще има променлива облачност,
а температурите постепенно ще се повишават. В четвъртък затоплянето ще продължи, но отново ще има валежи, вече от дъжд и главно в югоизточната половина от страната.

