БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Преди минути протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш. Повод е катастрофата в сряда, при която загина бившият кмет на община Червен бряг и лекар д-р Цветан Костадинов. Навършват се и 10 месеца откакто на същия път загина 12-годишната Сияна.

Има сериозни съмнения, че при фаталната катастрофа в сряда пътят не е бил добре обработен и върху него е имало черен лед. Дали това ще се докаже, предстои да каже разследването. На протест са се събрали доста хора, дошли от различни краища на страната, хора, които имат в своята лична история загубен близък във войната по пътищата и настояват тя да спре.

Николай Попов, баща на пометената от тир 12-годишна Сияна: "Със спокойствие и с разговори нещата не се получават и продължаваме да загиваме по пътищата и затова е инцидента с доктор Костадинов, който беше отнесен по същия начин като Сияна. Никакво внимание не се обръща на скандала с вещите лица, никакво внимание не се обръща на манипулираните експертизи на професор Карапетков. Това са ключови неща за правосъдието относно делата за ПТП и е крайно време този път да бъде ремонтиран, да има реформа в Автомобилна администрация, да има реформа в МВР".

"Дошла съм тука, за да крещя, за да искам. Не може постоянно от нас да се иска, а ние да не искаме, майка на четири деца - оцеляваща, трагедия", заяви протестираща.

Вижте прякото включване на Иво Никодимов.

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
1
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин в "Сам...
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
3
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения
4
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам...
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
5
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия...
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун
6
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
3
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Регионални

Свлачище застрашава брега на Ахтопол
Свлачище застрашава брега на Ахтопол
Месеци след потопа „Елените“ остават без ясно бъдеще, а хората – сами срещу разрухата Месеци след потопа „Елените“ остават без ясно бъдеще, а хората – сами срещу разрухата
Чете се за: 03:10 мин.
Пенсионирана учителка и маратонец чистят крайбрежието на Русе, екип на БНТ откри на кея снаряд Пенсионирана учителка и маратонец чистят крайбрежието на Русе, екип на БНТ откри на кея снаряд
Чете се за: 02:32 мин.
Спасиха бедстващо коте, зазидано в саниран блок в Бургас Спасиха бедстващо коте, зазидано в саниран блок в Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
10 месеца след пожара Тревененската школа все още е без покрив 10 месеца след пожара Тревененската школа все още е без покрив
Чете се за: 02:27 мин.
Жителите на седем села в добричката община Крушари на протест срещу ветроенергиен парк Жителите на седем села в добричката община Крушари на протест срещу ветроенергиен парк
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Общество
Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш Протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
БСП решава да има ли Конгрес преди изборите БСП решава да има ли Конгрес преди изборите
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер "Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След интервюто на Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Бюджетна парализа в САЩ на фона на масови протести срещу...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Досиетата "Епстийн": 3 млн. страници, 2000 клипа и 180...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ