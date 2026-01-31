Преди минути протест затвори пътя между Плевен и Луковит край Телиш. Повод е катастрофата в сряда, при която загина бившият кмет на община Червен бряг и лекар д-р Цветан Костадинов. Навършват се и 10 месеца откакто на същия път загина 12-годишната Сияна.

Има сериозни съмнения, че при фаталната катастрофа в сряда пътят не е бил добре обработен и върху него е имало черен лед. Дали това ще се докаже, предстои да каже разследването. На протест са се събрали доста хора, дошли от различни краища на страната, хора, които имат в своята лична история загубен близък във войната по пътищата и настояват тя да спре.

Николай Попов, баща на пометената от тир 12-годишна Сияна: "Със спокойствие и с разговори нещата не се получават и продължаваме да загиваме по пътищата и затова е инцидента с доктор Костадинов, който беше отнесен по същия начин като Сияна. Никакво внимание не се обръща на скандала с вещите лица, никакво внимание не се обръща на манипулираните експертизи на професор Карапетков. Това са ключови неща за правосъдието относно делата за ПТП и е крайно време този път да бъде ремонтиран, да има реформа в Автомобилна администрация, да има реформа в МВР".

"Дошла съм тука, за да крещя, за да искам. Не може постоянно от нас да се иска, а ние да не искаме, майка на четири деца - оцеляваща, трагедия", заяви протестираща.

Вижте прякото включване на Иво Никодимов.