БСП решава да има ли Конгрес преди изборите

В този час заседава Националния съвет на БСП, който трябва да реши - кога да се проведе Конгресът на партията, насрочен за 7 февруари. Остава открит и въпросът - кои са хората, които ще се кандидатират за бъдещ лидер на социалистите?

Борислав Гуцанов, БСП: "Имам номинации, мисля, че сме един-двама човека с най-много. Трябва да се прецени кой е най-подходящият за лидер на партията, тъй като всяко време си има лидер и Конгресът трябва да подходи мъдро."

Габриел Вълков, БСП: "Зафиров трябваше да си подаде оставката да го направи след падането на правителството. Аз съм кандидат. До Конгреса има 1 седмица има време да се помисли колко номинации имам, какви са тези номинации и след това ще преценя дали ще остана в надпреварата."

Светлана Шаренкова, БСП: "Ние трябва да вървим с нова платформа, с нови лица и авторитети и връщане към основните ценностти на Социалистическата партия."

Иван Таков, БСП: "Пътят на БСП, разбира се, е към предсрочните парламентарни избори и повишаване на доверието към партията".

Вижте прякото включване на Николай Минков.