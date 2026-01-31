Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите

Димитър Кисимов написа нова златна страница на българския тенис в турнирите от Големия шлем.

17-годишният български талант покори Мелбърн и триумфира с титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия.

Кисимов и неговият партньор Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха във финала представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4. Срещата продължи 64 минути.

Кисимов и Дойг започнаха по-силно и пробиха за 3:1 в първия сет. При 5:2 изпуснаха четири сетбола, но показаха характер и затвориха сета в своя полза от шестата си възможност.

Във втората част българо-южноафриканският тандем изостана с 2:4, но спечели следващите четири гейма и стигна до шампионския триумф.

Така България вече има шампион в трети пореден турнир от Големия шлем, след титлите на Иван Иванов през миналата година на Уимбълдън и на US Open. С този успех Димитър Кисимов донесе общо 11-а титла на България от турнири от Големия шлем. Той се нарежда до имена като Мануела Малеева, Магдалена Малеева, Сесил Каратанчева, Григор Димитров, Адриан Андреев и Иван Иванов.

Това беше дебютът на Кисимов в турнир от Големия шлем при юношите. В момента той е №25 в световната ранглиста, но след този триумф е сигурно, че изкачването към върха тепърва започва.