На места ще превалява дъжд и сняг

Днес облачността ще се увеличава и на отделни места в западната половина от страната отново ще превалява дъжд и сняг. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, в София - около 1°.

Ще духа умерен вятър от изток-североизток и ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 2° и 7°, в София – около 5°.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-североизток. Ще застудява и максималните температури ще бъдат 3°-6°.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар - от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

В неделя, с преминаването на нов средиземноморски циклон през южните райони от Балканския полуостров, отново ще се създаде валежна обстановка. От юг ще започнат валежи от сняг, значителни по количество ще са в крайните южни райони от страната. Ще се образува и задържа снежна покривка.

До вечерта валежите ще обхванат по-голямата част от Южна и Източна България. Вятърът ще е от север-североизток, до умерен, в източните райони и силен, с него застудяването ще продължи. В Източна България и по старопланинските проходи ще има виелици и навявания. Температурите ще са без денонощен ход, предимно между минус 3° и 2°.

В понеделник сутринта в източните райони все още ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане предимно облачно и ветровито, застудяването ще продължи, и дневните температури в цялата страна ще са отрицателни. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява, а през нощта срещу вторник и вятърът ще отслабне. През следващите два дни ще е без валежи.

Във вторник сутринта ще е доста студено с минимални температури между минус 12° и минус 7°, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Ще има разкъсана облачност, над много райони и до предимно слънчево.

В сряда на места в низините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност, а над останалата част от страната ще се увеличат и високата и средната.

В четвъртък ще бъде предимно облачно, повишава се вероятността за валежи в югоизточната половина от страната. Затоплянето ще продължи.