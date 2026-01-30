БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след...
Чете се за: 03:35 мин.
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Спасиха бедстващо коте, зазидано в саниран блок в Бургас

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
По данни на зоозащитници животното престояло там близо седмица

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Бездомна котка беше зазидана в подстълбищна площадка при саниране на блок в Бургас. По данни на зоозащитници тя е престояла там близо седмица, а строителните работници отказвали да съдействат за нейното освобождаване.

След множество подадени сигнали за мяукане изпод бетона на блок 11 в жк. "Меден рудник", днес полиция, пожарна и общината предприеха спасителна операция за бедстващото животно.

След намесата на институциите строителната фирма разбила бетона със специализирана техника.

Акцията е отнела около два часа. При появата на процеп, котката се отскубнала и побягнала през тревните площи, въпреки че бил осигурен специалист да я прегледа.

#Бургас #спасено коте

10 месеца след пожара Тревененската школа все още е без покрив
10 месеца след пожара Тревененската школа все още е без покрив
Жителите на седем села в добричката община Крушари на протест срещу ветроенергиен парк Жителите на седем села в добричката община Крушари на протест срещу ветроенергиен парк
Чете се за: 02:55 мин.
След ремонт за над половин милион евро: Откриха обновената пожарна в Димитровград След ремонт за над половин милион евро: Откриха обновената пожарна в Димитровград
Чете се за: 02:07 мин.
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
Оцветена в червено вода в централната част на Пловдив предизвика тревога Оцветена в червено вода в централната част на Пловдив предизвика тревога
Чете се за: 00:37 мин.

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок 15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Тревога в Азия заради зачестили случаи на заболели от вируса Нипа
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Акция на СДВР срещу кражбата на коли във Волуяк
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
След искане на Тръмп: Русия спира ударите срещу Киев до 1 февруари
Чете се за: 04:15 мин.
По света
