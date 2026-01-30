В борба със затлъстяването: Предлагат да се въведе данък върху подсладените безалкохолни напитки

Експерти предлагат въвеждане на данък върху подсладените безалкохолни напитки у нас. Причината - борба със затлъстяването, което води до увеличение на пациентите с диабет, сърдечно-съдови и други заболявания, свързани с високата консумация на захар.

Изследвания сочат, че все повече деца са сред засегнатите. По данни на УНИЦЕФ едно от три деца у нас е с наднормено тегло.

Според експертите въвеждането на данък върху подсладените безалкохолни напитки не бива да се разглежда като наказателна мярка, а като сигнал, че държавата поставя здравето на децата на първо място. Проучване на Световната здравна организация за периода 2022 - 2024 г. сочи, че 17,8% от децата у нас на възраст межу 6 и 9 години консумират безалкохолни напитки повече от три пъти седмично.

А специален доклад дочи, че 30% от 15-годишните пият подсладени напитки ежедневно.

Подкрепят ли потребителите идеята за данък върху подсладените безалкохолни напитки?

"Смятам, че особено младите пият много сладки напитки и това може би ще повлияе по някакъв начин да се намали тази консумация. Детето ми е на 2 години. Захранено е с плодове, обожава ги. Избягваме преработените храни като цяло. Разбира се, че е опитвало. Аз не съм за всякакви крайности, но предпочитам да му се дават варианти, които са здравословни." "Не знам дали е необходимо да има данък. Според мен трябва да има по-добро образование в здравната сфера и в училище. Хората да са наясно с това как си вредят на здравето." Джон Усеин, студент по медицина, Великобритания: "Аз съм от Великобритания. У нас беше въведена ставка върху сладките безалкохолни напитки. Това доведе до намаляване съдържанието на захар в тях почти наполовина за последните 10 години, както и намалената им консумация." "Ние самите не консумираме такива напитки в къщи така че няма как да му ги предлагаме. Съответно не ги купуваме и от магазина. Знам, че за много деца и подрастващи това е проблем и може би трябва да се вземат мерки в тази посока."

Франция и Белгия са сред първите европейски държави въвели облагане на сладките безалкохолни напитки. Наскоро го направи Нидерландия, очаква се и други европейски държави като Италия, Литва, Естония да се присъединят.

У нас тепърва ще се изяснява дали облагането ще бъде под формата на данък или акциз, който да е пряко обвързан с постъпления в здравната сфера.

Аркади Шарков, здравен икономист: "Световната здравна организация предлага стандарт от 20% налог върху такъв вид напитки и изделия. В България най-вероятно в рамките на 10% ще бъде по-добре възприето."

БНТ потърси позицията и на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки у нас. От там до момента няма коментар как се приема предлаганата мярка и как ще се отрази на производството.