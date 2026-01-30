БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази

При здрави хора лекарствата за епилепсия имат обратен ефект - предизвикат гърчове

годишен предозира лекарство епилепсия заради предизвикателство тикток
Слушай новината

Лекари от Бургас спасиха 15-годишно дете, предозирало лекарство за епилепсия, след като гледало клипче с предизвикателство в ТикТок. Медикаментът, който по закон се отпуска само с рецепта, е бил купен без такава от малка аптека в центъра на града. Случаят повдигна въпроси за контрола върху продажбата на лекарства. Институциите вече извършват проверки дали са нарушени нормативните изисквания.

Група тийнейджъри решават да приемат предизвикателство от социалните мрежи и да се нагълтат с хапчета за епилепсия. След като изпива пет таблетки, едно от момчетата губи съзнание и припада на улицата. 15-годишното дете е откарано с линейка в Противошокова зала с опасност за живота.

д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение в УМБАЛ - Бургас: "Направена бе стомашна промивка, пълен обем изследвания - кръвни, образни и след което момчето се настани за интензивно лечение, активно наблюдение във Второ отделение по педиатрия. В следващите минути обаче изпадна в генерализиран тонично-клоничен гърч, който се овладя."

След няколко дни в болница детето е изписано в добро състояние. При здрави хора лекарствата за епилепсия имат обратен ефект - предизвикат гърчове, затова се отпускат само с лекарско предписание. Остава неясно откъде е купен медикаментът и как е продаден на непълнолетни.

Мариана Кофинова, зам.-директор на РЗИ - Бургас: "Първо трябва да уточним какво е лекарството, по какъв начин се отпуска, защото е възможно същото да е със специален режим на отпускане, като тип психотропно, наркотично и в зависимост от това се процедира по Закона за лекарствените продукти или по Закона за контрол на наркотичните вещества."

Любима Бургазлиева, председател на Регионалния съюз на фармацевтите в Бургас: "Режимът на предписване и отпускане на тези лекарствени продукти е изключително строг. То е много лесно да бъде проследено отпускането, тъй като системата за електронно проследяване на лекарствени продукти, ...във всеки един момент може да даде информация коя аптека е продала такъв лекарствен продукт."

А лекари наблюдават тревожна тенденция – увеличават се случаите на деца, предозирали с лекарства.

д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение в УМБАЛ-Бургас: "Дни преди този случай имахме два подобни такива. Единият беше с девойка, която беше приела отново в огромни количества лекарство антидепресант, предписан от детски психиатър по повод депресивно състояние. И друг случай отново с девойка, която беше приложила инсулина на леля си, поради любовна драма. Апелираме родителите да обърнат внимание на всяка промяна в тяхното поведение."

Росица Димова, психолог: "Точно в тийнейджърска възраст това е характерно да се предизвикват себе си, защото търсят своята идентичност и тази склонност към каквито щете предизвикателства в ТикТок и се мислят за безсмъртни."

Полицията изяснява местоположението на бургаската аптека, като данните ще бъдат предоставени на Изпълнителната агенция по лекарствата, РЗИ и НЗОК за последващи проверки.

#лекарства за епилепсия

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
1
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
2
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на "Евровизия 2026" във Виена
3
Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
4
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
5
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
6
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
5
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Здраве

Последен ден с противоепидемични мерки срещу грипа в област Бургас
Последен ден с противоепидемични мерки срещу грипа в област Бургас
Отменят грипната епидемия в Бургаска област Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Транспортираха с въздушна линейка 5-годишно дете от Ямбол до Пловдив Транспортираха с въздушна линейка 5-годишно дете от Ямбол до Пловдив
Чете се за: 01:12 мин.
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети
Чете се за: 02:15 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни 20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори? Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
БНБ: 75% от левовете вече са изтеглени от обращение
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Избраха Мария Габриел за заместник генерален директор на ЮНЕСКО
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ