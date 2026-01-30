15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок

Лекари от Бургас спасиха 15-годишно дете, предозирало лекарство за епилепсия, след като гледало клипче с предизвикателство в ТикТок. Медикаментът, който по закон се отпуска само с рецепта, е бил купен без такава от малка аптека в центъра на града. Случаят повдигна въпроси за контрола върху продажбата на лекарства. Институциите вече извършват проверки дали са нарушени нормативните изисквания.

Група тийнейджъри решават да приемат предизвикателство от социалните мрежи и да се нагълтат с хапчета за епилепсия. След като изпива пет таблетки, едно от момчетата губи съзнание и припада на улицата. 15-годишното дете е откарано с линейка в Противошокова зала с опасност за живота.

д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение в УМБАЛ - Бургас: "Направена бе стомашна промивка, пълен обем изследвания - кръвни, образни и след което момчето се настани за интензивно лечение, активно наблюдение във Второ отделение по педиатрия. В следващите минути обаче изпадна в генерализиран тонично-клоничен гърч, който се овладя."

След няколко дни в болница детето е изписано в добро състояние. При здрави хора лекарствата за епилепсия имат обратен ефект - предизвикат гърчове, затова се отпускат само с лекарско предписание. Остава неясно откъде е купен медикаментът и как е продаден на непълнолетни.

Мариана Кофинова, зам.-директор на РЗИ - Бургас: "Първо трябва да уточним какво е лекарството, по какъв начин се отпуска, защото е възможно същото да е със специален режим на отпускане, като тип психотропно, наркотично и в зависимост от това се процедира по Закона за лекарствените продукти или по Закона за контрол на наркотичните вещества." Любима Бургазлиева, председател на Регионалния съюз на фармацевтите в Бургас: "Режимът на предписване и отпускане на тези лекарствени продукти е изключително строг. То е много лесно да бъде проследено отпускането, тъй като системата за електронно проследяване на лекарствени продукти, ...във всеки един момент може да даде информация коя аптека е продала такъв лекарствен продукт."

А лекари наблюдават тревожна тенденция – увеличават се случаите на деца, предозирали с лекарства.

д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение в УМБАЛ-Бургас: "Дни преди този случай имахме два подобни такива. Единият беше с девойка, която беше приела отново в огромни количества лекарство антидепресант, предписан от детски психиатър по повод депресивно състояние. И друг случай отново с девойка, която беше приложила инсулина на леля си, поради любовна драма. Апелираме родителите да обърнат внимание на всяка промяна в тяхното поведение." Росица Димова, психолог: "Точно в тийнейджърска възраст това е характерно да се предизвикват себе си, защото търсят своята идентичност и тази склонност към каквито щете предизвикателства в ТикТок и се мислят за безсмъртни."

Полицията изяснява местоположението на бургаската аптека, като данните ще бъдат предоставени на Изпълнителната агенция по лекарствата, РЗИ и НЗОК за последващи проверки.