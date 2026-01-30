БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Прехвърлянето на автомобили да става електронно без нотариална заверка, предлагат от ПП-ДБ

У нас
"Продължаваме Промяната" - "Демократична България" искат прехвърлянето на моторни превозни средства да става изцяло по електронен път, без задължителна нотариална заверка. Така според тях ще се намали административната тежест и ще бъдат премахнати излишните такси за гражданите.

В позиция от Нотариалната камара заявиха, че след последните промени в закона за движението по пътищата, съвместно с МВР обменят информация по електронен път за сключените договори, което е довело до намаляване на административната тежест. Според тях отпадането на нотариалната заверка ще доведе до застрашаване на правната сигурност, заобикаляне на законите, измами и принудително отнемане на превозни средства, увеличаване на разходите от държавния бюджет за персонал, който да извършва тази дейност и респективно увеличаване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Йордан Иванов, ПП-ДБ: "Нотариусите разпространиха едно съобщение, с което излъгаха всички български граждани за това, че ако отпадне нотариалната заверка при прехвърляне на моторно превозно средство, това ще доведе до кражби. Това е една измислена административна тежест. България е единствената държава в Европа, в която съществува такава в размер на стотици милиони годишно. Mежду първо и второ четене ще предложим това прехвърляне да се случва и електронно."

